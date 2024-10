Etats de l’AES : Bientôt, un nouveau passeport biométrique commun - abamako.com

Le premier sommet des Chefs d`Etat de l`Alliance des Etats du Sahel (AES) s`est tenu le 06 juillet 2024 à Niamey, sous la présidence de S.E. le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont bientôt lancer de nouveaux passeports biométriques, a déclaré, le 15 septembre 2024, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta.



Décidemment, les 3 Etats sous une transition, cherchent à consolider leur alliance après s’être séparés du bloc régional de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).





Le colonel Goïta, qui s’exprimait lors d’une adresse à la nation sahélienne, à l’occasion de la célébration du premier anniversaire de la signature de la Charte du Liptako-Gourma instituant l’Alliance des États du Sahel (AES), précise que « le but est d’harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde ».



« Dans les jours qui viennent, un nouveau passeport biométrique de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) sera mis en circulation, avec pour objectif d’harmoniser les titres de voyage dans notre espace commun », a annoncé le colonel Assimi, lors de son allocution télévisée du dimanche soir. Et de poursuivre : « Nous travaillerons pour mettre en place les infrastructures nécessaires afin de renforcer la connexion de nos territoires grâce aux transports et aux réseaux de communication ». Par ailleurs, le colonel Assimi rappelle les actions déjà entreprises par le collège des chefs d’État de la Confédération, affirmant que le chemin parcouru est encourageant. Et de souligner que : “les succès enregistrés dans le domaine de la défense et de la sécurité sont indéniables et ont permis d’élargir notre coopération“.



“Nous travaillons désormais à renforcer notre intégration économique et sociale en favorisant la libre circulation des biens, des services et des personnes“, a-t-il soutenu.



Bien plus, Assimi indique que les chefs d’État de l’AES ont pris l’initiative de mutualiser leurs efforts dans des domaines stratégiques tels que l’investissement, la fiscalité et l’exploitation des ressources naturelles. “La création d’une banque d’investissement et d’un fonds de stabilisation est en cours“, a-t-il ajouté, tout en rappelant que “des projets culturels, sportifs et éducatifs sont également en cours pour renforcer l’unité des peuples des Etats de l’AES“. À cela s’ajoute, la création d’une chaîne d’information commune prévue ; afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans les trois États.



Pour rappel, les trois États dirigés par des militaires, avaient signé le 16 septembre 2023, la Charte du Liptako-Gourma mettant en place l’Alliance des États du Sahel.



La création d’une alliance de défense collective intervenait sur fond de tensions croissantes avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et de la dégradation des relations diplomatiques entre ces trois États du Sahel et la France, ancienne puissance coloniale.



Arouna Traoré