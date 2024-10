Inauguration du camp militaire de San : Le Colonel Sadio Camara promet que la reconquête de l’entièreté de notre territoire national se fera dans les meilleurs délais - abamako.com

Inauguration du camp militaire de San : Le Colonel Sadio Camara promet que la reconquête de l'entièreté de notre territoire national se fera dans les meilleurs délais
Publié le jeudi 17 octobre 2024

Cérémonie de remise de matériels militaires aux FAMa

Place d`Arme de Kati, le 3 décembre 2021. Le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a donné, une fois de plus, un coup de pouce aux Forces Armées Maliennes (FAMa) en leur remettant un important lot de matériels roulants et d’équipements militaires. Tweet

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants (MDAC), le Colonel Sadio Camara, a inauguré le nouveau camp militaire de San jeudi dernier, 10 octobre 2024. Cette nouvelle infrastructure militaire va abriter le 23e régiment d’infanterie motorisée. C’était en présence des autorités administratives et politiques ainsi que des légitimités traditionnelles et religieuses de la nouvelle région administrative du pays. Cette infrastructure vient renforcer le dispositif et le maillage sécuritaire de la nouvelle région et sa capitale qui est désormais une ville-garnison hautement sécurisée.



Destiné au 23e régiment d’infanterie motorisée, ce nouveau camp est placé sous le Commandement de la région militaire N°2 (Ségou). C’est un joyau architectural qui va donc abriter le 23e régiment d’infanterie motorisée. «L’infanterie est la reine de la bataille, toutes les autres Forces de l’armée de terre, concourent à son succès. Elle est la première à être sur le terrain. C’est avec elle qu’on occupe le terrain. Donc, ce camp n’est pas seulement un bâtiment, mais il représente notre détermination à garantir la paix et la sécurité, pour notre pays et nos alliés», a précise le Chef d’Etat-major de l’Armée de terre, Général de Brigade Harouna Samaké.





Pour le ministre de la Défense et des Anciens combattants, cette inauguration tombe à point nommé car, a-t-il souligné, «ce nouveau camp comble toutes les attentes de la hiérarchie militaire». Le Colonel Sadio Camara a également précisé qu’il «répond à tout point de vue à la vision édictée par le chef de l’Etat». L’’infrastructure militaire est composée d’un poste de commandement, de zone de vie, de magasin d’armes, de hangars pour les blindées, de réseau d’adduction d’eau et d’éclairage public et enfin de système de sécurité très avancé.



Si ce camp militaire (Bâti sur une superficie de 500 hectares) est aussi «la matérialisation d’un vœu ardent exprimé par les populations de San», le ministre Sadio Camara a aussi souligné que ce choix ne doit rien au hasard. En effet, cette nouvelle capitale régionale est située à «cheval entre les régions de Ségou, Mopti et Koutiala. Ce qui justifie aisément ce choix stratégique qui vise à adopter une posture d’anticipation et de veille face aux menaces multiformes causées par les groupes armés terroristes et la criminalité transfrontalière organisée». Le nouveau camp vient donc «renforcer le dispositif et le maillage sécuritaire de cette zone militaire» matérialisé (maillage) par le recrutement suffisant en nombre et en qualité, la politique d’équipement à hauteur de souhait et l’amélioration subséquent des conditions de logement et de travail.



«La montée en puissance de notre armée n’est pas un vain mot. Elle se traduit par le renforcement de l’effectif, de l’acquisition d’équipements de dernière génération et un meilleur maillage territorial. Nul doute que notre armée, socle de la souveraineté du Mali, signe son renouveau. Et je puis vous rassurer ici que la reconquête de l’entièreté de notre territoire national se fera dans un bref délai, pour le bonheur de nos populations laborieuses», a promis le ministre le MDAC. Il n’a pas manqué de manifester aussi toute sa reconnaissance aux autorités administratives et politiques ainsi qu’aux légitimités traditionnelles et religieuses… pour le terrain mis à la disposition de l’armée pour les besoins de la cause.



Le ministre de la Défense a également chaleureusement félicité l’État-major Général des Armées pour «l’élaboration et la réalisation de la carte militaire qui permet à notre pays de s’adapter progressivement aux réalités et au contexte sécuritaire à travers la construction en cours de nombreux autres camps pour accueillir différentes unités dédiées à la défense opérationnelle du territoire et à la protection des Maliens». Aux Maliens, le Colonel Camara a demandé de rester soudées derrière les FAMa qui représentent «une armée républicaine, unie, forte et solidaire, toujours au contact et au service de son peuple».



A noter que le ministre Sadio Camara a reçu plusieurs bœufs des Sannois en guise de reconnaissance des efforts consentis par les autorités de la Transition pour la performance de notre outil de défense afin de mieux sécuriser les Maliens et leurs biens. Auparavant, il avait rendu une visite de courtoisie aux familles fondatrices de la ville de San.



Kader Toé