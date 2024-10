AES : Les contours de la libre circulation au Sahel balisés à Bamako - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique AES : Les contours de la libre circulation au Sahel balisés à Bamako Publié le jeudi 17 octobre 2024 | Le Matin

© Présidence par DR

Le premier sommet des Chefs d`Etat de l`Alliance des Etats du Sahel (AES) s`est tenu le 06 juillet 2024 à Niamey, sous la présidence de S.E. le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie

Tweet





Les experts de l’AES se sont retrouvés du 2 au 3 octobre 2024 à Bamako

autour de l’harmonisation des documents de voyage organisé à Bamako

Les pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont fait un «pas qualificatif» vers l’adoption d’un document unique de voyage à l’occasion des travaux des experts sur l’harmonisation des documents de voyage organisé à Bamako du 2 au 3 octobre 2024. Les discussions ont porté sur la création d’un passeport et d’une carte d’identité biométrique communs ainsi que sur l’établissement d’un visa communautaire. Ces mesures visent à renforcer la sécurité documentaire, à faciliter les déplacements des populations et à favoriser l’intégration régionale.



«Ces deux jours d’échanges ont permis de faire un pas qualificatif vers l’objectif ultime de mise en circulation d’un passeport biométrique sécurisé de l’Alliance des États du Sahel», s’est réjoui le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile lors de la cérémonie de clôture. Selon lui, cette avancée traduit la volonté et l’engagement des chefs d’États des trois pays à «garantir la mise en circulation de documents de voyage et d’identité biométriques fiables et sécurisés». Et d’ajouter, «les résultats obtenus constituent un tournant décisif vers la concrétisation de la vision des chefs d’État de l’AES : créer un espace où les citoyens burkinabé, maliens et nigériens pourront circuler librement, sans entraves». Selon des experts, les travaux ont notamment recommandé, entre autres, l’élaboration de spécifications techniques communes pour les documents de voyage.