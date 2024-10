Ballon d’Or africain : Rendez-vous le 16 décembre prochain au Maroc - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Ballon d’Or africain : Rendez-vous le 16 décembre prochain au Maroc Publié le vendredi 18 octobre 2024 | Libre Info

© Présidence par DR

La CAF récompense les meilleurs footballeurs de l`année 2018

Dakar, le 8 janvier 2019 - La Confédération africaine de football (CAF) a décerné le trophée du “Meilleur joueur africain de l`année 2018“ à Mohamed Salah de l`Egypte, au cours de la cérémonie des CAF Awards tenue, mardi, à Dakar, au CICAD, en présence des chefs de l`État du Sénégal et du Liberia. Tweet

La prestigieuse cérémonie des CAF Awards (Ballon d’Or africain) aura lieu le 16 décembre 2024, du côté de Marrakech, au Maroc.



La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de réunir les footballeurs et les personnalités africains de l’année à Marrakech au Maroc pour la la troisième fois consécutive.



L’événement récompense les joueurs et les personnalités les plus marquants de l’Afrique.



Et c’est la troisième année consécutive, après les éditions de 2022 et de 2023, que le Maroc accueille cette cérémonie, selon la Confédération africaine de football (CAF)



Grand pays de football, le Maroc consolide ainsi son leadership en accueillant une fois de plus ce rendez-vous important du football africain.



En 2023, c’est l’attaquant nigérian Victor Osimhen, auteur d’une saison exceptionnelle sous le maillot de Naples, qui a été élu meilleur joueur africain.



Dans la catégorie féminine, la récompense est revenue à sa compatriote Asisat Oshoala, buteuse de l’équipe féminine de Barcelone.