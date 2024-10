Journée mondiale de l’alimentation : la CMDT célèbre la femme rurale - abamako.com

Journée mondiale de l'alimentation : la CMDT célèbre la femme rurale Publié le mardi 22 octobre 2024 | Le témoin

Le PDG de la CMDT, Mamadou Moustapha Diarra, a pris part à la célébration de la Journée mondiale de l’alimentation, conjointement avec celle de la femme rurale, le 17 octobre à Siby. Cet événement a également vu la participation des Ministres de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, du Commissaire à la Sécurité alimentaire, ainsi que de la Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, et d’autres personnalités éminentes du Mali.



Les thèmes abordés lors de cette double célébration étaient : « Le droit à l’alimentation au service d’une vie et d’un avenir meilleurs : Ne laisser personne de côté » et « Le rôle et la place des femmes rurales dans la construction d’un Mali nouveau ».





Les officiels et les participants ont également eu l’occasion de visiter les stands, ce qui leur a permis de découvrir les initiatives mises en place pour contribuer à la sécurité alimentaire, en particulier dans les zones rurales. “Leur savoir-faire, notre richesse : célébrons les femmes rurales !”



