Abdoul Kassim Fomba, lors de sa conférence de presse mensuelle : « Je ne veux appliquer que les textes…Je suis allergique à l’anarchie » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Abdoul Kassim Fomba, lors de sa conférence de presse mensuelle : « Je ne veux appliquer que les textes…Je suis allergique à l’anarchie » Publié le mardi 22 octobre 2024 | Le témoin

© aBamako.com par MS

Les nouveaux ministres

Tweet

« Je ne veux appliquer que les textes…Je suis allergique à l’anarchie », a déclaré le ministre devant le parterre d’hommes de médias venus à sa rencontre, notamment lors de la traditionnelle conférence de presse mensuelle, le 16 octobre 2024. Passant en revue tous les secteurs de son département, Abdoul Kassim Fomba a fait le point des activités concernant le domaine de l’éducation civique et la construction citoyenne. A ce niveau, il a mis l’accent sur une kyrielle d’activités menées entre le 1er et le 30 septembre. Et d’expliquer l’initiative du programme de volontariat portant jeunesse, citoyenneté et volontariat dénommé « faso baara ne joyoro ». Il vit, dit-il, a organisé une opération « Mon quartier propre ». Dans ce cadre, des actions sont menées dans le District de Bamako ainsi que dans plusieurs localités du pays. Le ministre explique que l’opération a été mise en œuvre en collaboration avec la direction générale de la construction citoyenne qui a assuré le suivi des activités sur le terrain et la co-animation des rencontres au niveau des communes. Cette opération, a poursuivi le ministre, a mobilisé 11 462 participants répartis en 54 comités de quartier pour la réalisation de 245 activités visant à améliorer la propreté et l’hygiène. C’est ainsi, renchérit-il, que la commission établie à Bamako a fait un classement des 3 quartiers les plus performants par commune. La cérémonie de remise des prix est prévue pour le 30 octobre.



Dans le domaine de la jeunesse, Abdoul K. Fomba a souligné que le bureau national du Conseil national des jeunes (CNJ) reste la seule instance pour parachever les Etats généraux de la jeunesse. Cet état de fait, selon le ministre, s’explique par le fait que les textes ont été violés de façon inadmissible. D’où la dissolution de la commission nationale de mise en place des organes du CNJ. Et le ministre de rassurer qu’une nouvelle commission a été mise en place et que la sélection des candidats se poursuit.





A ces activités, le ministre Fomba a ajouté la brigade citoyenne qui s’est investie dans l’opération « Mon quartier propre » mais aussi dans la collecte de fonds en soutien aux sinistrés. Cela aura permis la collecte de divers biens remis au ministère de la Santé. Mais l’une des fiertés du ministre reste le programme «À l’école de la citoyenneté», une initiative, selon lui, qui offre des modules uniques sur des thématiques liées à la citoyenneté, au civisme, à la civilité, aux règles de conduite, à la paix, à la cohésion et au vivre ensemble avec comme socle les valeurs ancestrales. Le ministre Fomba se réjouit de la première cohorte et annonce la rentrée imminente de la deuxième. Au nombre des initiatives brandies devant la presse figure également le Centre national de promotion du volontariat (CNPV), avec à son actif la tenue de la première université d’Eté des Etats de l’AES.



Sur le plan sportif, le ministre a égrené un chapelet de victoires et de médailles remportées par des équipes nationales et des gymnastes. Parlant de ce sujet, il a affirmé la relecture des textes du lycée Ben Oumar Sy en vue de donner la chance à des athlètes locaux performants.



Pour le ministre Fomba, Il faut travailler à améliorer le système de gestion de tous les secteurs de son département, d’où l’initiation de plusieurs audits financiers et de performance. Il a assuré que sa méthode de gestion ne vise personne, mais seulement le respect des textes dans cette grosse machine que constitue son département.



Amidou Keita