PLF 2025: comparaison entre le budget de Défense du Maroc et celui de l'Algérie
Publié le mardi 22 octobre 2024

Les Projets de loi de finances du Maroc et de l’Algérie au titre de l’exercice 2025 sont marqués par de fortes hausses des budgets affectés à la Défense dans les deux pays, ce qui les propulse aux premières places en Afrique en termes de budgets militaires, devant l’Egypte.



Une situation qui s’explique par l’enchainement des tensions entre les deux voisins maghrébins et par les multiples défis sécuritaires auxquels ils sont confrontés. Cette course à l’armement coûte cher aux deux pays, surtout à l’Algérie dont le déficit budgétaire se creuse davantage et devrait représenter 21% du PIB du pays!



L’Algérie et le Maroc ont fait d’importantes commandes d’armement au cours de ces dernières années pour muscler leurs forces armées.



Les acquisitions d’avions militaires, d’hélicoptère, de drones, de pièces d’artilleries de dernières générations, de systèmes de défenses anti-aériens et de satellites militaires font figurer ces deux pays maghrébins parmi les plus dépensiers du continent en armes au cours de ces dernières années. Cela se reflète très clairement dans les budgets de défense des deux pays, comme il en ressort dans leurs Projets de loi de finances (PLF) 2025, où d’importants montants supplémentaires ont été alloués au secteur de la défense.



Toutefois, les finalités des budgets alloués à la défense diffèrent d’un pays à l’autre, même s’il est difficile d’avoir une idée très précise de l’affectation des colossaux montants affectés aux défenses.