Renouvellement de la licence de la Sotelma-SA : L'État malien devient actionnaire majoritaire et empoche un pactole de 160 milliards de FCFA Publié le jeudi 24 octobre 2024 | L'Essor

Siège de Malitel

Le nouvel actionnaire majoritaire entrevoit de belles perspectives pour les travailleurs, avec un nouveau pacte d’actionnaires



Après sept mois de négociations avec la partie marocaine, le gouvernement malien a approuvé, hier en conseil des ministres, le projet de décret portant approbation du cahier des charges pour l’octroi à la Sotelma-SA d’une licence d’établissement et d’ ‘exploitation de réseaux et services de télécommunications fixes et mobiles de 2è, 3è et 4è générations, des services de transmission de données et des services de télécommunications internationales au Mali.





Selon le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou Ag Iliyène, ce travail a été réalisé dans le cadre d’une commission qu’il a lui-même présidée. Cette commission, mise en place sur les instructions du Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, comprenait les ministres chargés de la Justice, des Finances, des Domaines de l’État, de l’Industrie et du Commerce, ainsi que le secrétaire général de la Présidence, avec l’appui technique du président de l’Autorité malienne de régulation des télécommunications/TIC et des postes (AMRTP).



Le ministre chargé de l’Économie numérique a précisé que les discussions ont essentiellement porté sur la situation de la société au moment du début des négociations. « Cela nous a permis d’évaluer le cahier des charges et les anciens pactes d’actionnaires, tout en nous inspirant des difficultés rencontrées et de nos ambitions futures pour la société. Cela a nous amène à élaborer un nouveau cahier des charges, un nouveau pacte d’actionnaires. Et tous cela a été consigné dans les textes adoptés aujourd’hui», at-il expliqué. Parlant des avantages de ce renouvellement, le ministre Ag Iliyène a révélé que la licence a été cédée contre l’importante somme de 160 milliards de Fcfa qui, selon lui, est rare dans la sous-région.



Il a ajouté que l’État deviendra actionnaire majoritaire avec 56% des actions, contrairement à la situation précédente où l’État était actionnaire minoritaire. «L’État malien ne déboursera pas un franc pour ces 56%, car les négociations l’ont permis», a-t-il précisé. Il a également souligné qu’ils vont progressivement améliorer les conditions de travail du personnel, ainsi que les investissements et la formation des employés. Alhamdou Ag Iliyène a remercié la partie marocaine pour ce partenariat.



«Nous avons fait un bon chemin ensemble, ce qui nous a permis d’aboutir au renouvellement aujourd’hui, grâce à la compréhension des deux parties», s’est-il réjoui. Le ministre a également félicité tous les cadres qui ont travaillé à ses côtés, pour l’atteinte de ce résultat. Il a exprimé sa gratitude au Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, pour son implication personnelle qui a rendu ce succès possible.



Amadou GUEGUERE