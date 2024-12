Politique : Yanfolila célèbre Yaya Sangaré - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Politique : Yanfolila célèbre Yaya Sangaré Publié le samedi 21 decembre 2024 | Mali Tribune

© aBamako.com par A S

Conférence de presse du ministre des Maliens de l`extérieur

Bamako, le 4 février 2019 le ministre des Maliens de l`extérieur Yaya Sangaré a tenu une Conférence de presse Tweet

A son élargissement, Yaya Sangaré s’est rendu dans son terroir de Yanfolila dont il a été député pendant plusieurs législatures. Il a été accueilli dans la liesse populaire par une foule des grands jours.



De l’avis de beaucoup, on a rarement vu autant de mobilisation spontanée. “Mais, l’objectif était de lui témoigner notre sympathie et lui faire comprendre que tout son terroir le soutenait dans son épreuve”, dit notre interlocuteur.





“Pendant la visite, les gestes ont été plus forts que les mots”, ajoute un autre qui précise que Yanfolila reste fidèle à un fils qui ne s’est jamais éloigné de ses préoccupations.



Le 20 juin, 11 figures de proue de l’échiquier politique avaient été arrêtées lors d’une réunion privée, dans un contexte où les activités politiques étaient suspendues. Elles étaient accusées de tentative d’atteinte à la sûreté de l’État et de trouble à l’ordre public.



Parmi ces personnalités, trois anciens ministres, Moustapha Dicko, Yaya Sangaré et Me Mohamed Aly Bathily, ainsi que des leaders de partis de premier plan. Ils ont été arrêtés par les militaires sous Choguel et libérés sous le nouveau Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga.



Les détenus avaient été partagés entre les prisons de Dioïla, Koulikoro et Kéniéroba, dans un contexte de vives réactions, tant au niveau national qu’international. Des appels répétés de partis politiques, d’organisations de la société civile et de leaders religieux pour leur libération étaient restés sans suite.



Alexis Kalambry