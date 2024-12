Possible retour du Mali à la CEDEAO ? - abamako.com

Possible retour du Mali à la CEDEAO ? Publié le lundi 23 decembre 2024

© Autre presse par DR

Au Mali, le représentant de la Cédéao déclaré "persona non grata"

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est une organisation régionale qui regroupe huit (08) pays africains de la zone CFA. Elle a été créée le 28 mai 1975 à Lagos avec pour mission de promouvoir l’intégration économique dans tous les domaines.



Les récentes remontrances de la CEDEAO envers notre pays sont troublantes.L’actuel Premier ministre malien a travaillé au sein de cette institution avant de revenir à la suite du putsch du 18 août. Les membres de la CEDEAO ont un interlocuteur de qualité en face pour reprendre les discussions, raison pour laquelle l’organisation régionale a accordé six (06) mois de réflexion à notre pays.Le Mali quitte la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et reste dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), une structure de l’espace CEDEAO. Et la CEDEAO.