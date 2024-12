Moussa Traoré et Amadou Toumani Touré sont passés par ce système de campagne électorale bien avant Assimi Goïta - abamako.com

Moussa Traoré et Amadou Toumani Touré sont passés par ce système de campagne électorale bien avant Assimi Goïta
Publié le lundi 23 decembre 2024

Cependant, il ne doit pas oublier sa promesse de leur retour dans les casernes après leur putsch du 18 août 2020. Le Comité militaire de libération nationale (CMLN) a légiféré par ordonnance pendant dix (10) ans. Le peuple doit dénoncer l’appellation Honorables des conseillers nationaux des membres Conseil national de transition (CNT).Quoi de plus surprenant encore, que de voir Choguel Kokalla Maïga soutenir lui aussi Amadou Toumani Touré (ATT) le tombeur de Moussa Traoré dont qu’il revendique l’héritage ? C’était donc un président sans parti, sans majorité parlementaire qui accède au pouvoir dans un pays en crise. Mais, il a bénéficié de la nomenklatura de l’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (Adéma-PASJ). Les dissensions internes au sein du CMLNAprès le coup d’État du 19 novembre 1968, le Comité militaire de libération nationale (CMLN) a été mis en place. Pour cela, Moussa Traoré a demandé que soit coopté le capitaine Yoro Diakité qui était le Directeur de l’école militaire interarmes (EMIA), où lui-même était instructeur.Le lieutenant Amadou Baba Diarra a demandé qu’il soit de même pour Malick Diallo qui commandait le garage militaire de Kati. Le lieutenant Tiékoro Bagayogo a voulu que son ami Karim Dembélé soit également membre du CMLN.Le capitaine Mamadou Sissoko lui, a été impliqué à cause de sa valeur alors que Charles Samba Sissoko qui avait été contacté par Moussa Traoré et ne l’avait pas dénoncé a été pris pour cette raison. Dès la constitution du Comité militaire, le noyau des sous-officiers s’est réuni à la Compagnie para pour dire qu’il n’était pas d’accord avec la composition du comité. Rappel de l’Histoire politique de ce grand pays ponctué de coup d’ÉtatLe 22 septembre 1960, on proclame à Bamako, capitale du Mali, l’indépendance de la République du Mali. Modibo Keïta devient le président de la République. En septembre de cette même année, un congrès extraordinaire du parti au pouvoir, l’Union soudanaise-Rassemblement démocratique africain (US-RDA) opte pour un État socialiste. Le régime n’est pas tendre et les crises politiques successives, ponctuées de la mort de plusieurs opposants, aboutissent en 1968 à un coup d’État militaire, orchestré par le lieutenant Moussa Traoré.Nouvelle Constitution, nouveau parti unique, l’Union démocratique du peuple malien (UDPM), Moussa Traoré s’installe durablement au pouvoir. Modibo Keïta meurt en détention le 16 mai 1977.Moussa Traoré, devenu colonel, se fait élire président de la République en juin1979. L’année suivante, première alerte avec des manifestations estudiantines. Réélu président en 1985, Moussa Traoré freine des deux pieds quand pointe à l’horizon la question du multipartisme en 1990, alors qu’il avait à faire avec la rébellion touarègue.En 1992, Alpha Oumar Konaré est élu président de la République. Il fait deux mandat avant de passer le pouvoir à celui qui l’avait donné, le général Amadou Toumani Touré (ATT), candidat indépendant sans parti politique. Amadou Toumani Touré ratisse large face aux candidats des partis politiques qui sont sur le terrain plus de dix (10) ans.Face à l’insécurité grandissante à l’intérieur du pays et la corruption, il y a eu le coup d’État du capitaine Amadou Haya Sanogo contre le général d’armée Amadou Toumani Touré, le 22 mars 2012.Aujourd’hui, il est général de corps d’Armée à titre exceptionnel, nommé par un président de la République par intérim (Pr Dioncounda Traoré). Mais le jeu n’est pas fini. La transition 2012 organise les élections: Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) est élu président.Le 18 août 2020, un autre coup d’État perpétré par des militaires l’oblige à la démission. La suite, un semblant de coup d’État. Et depuis ce jour-là, on assiste à un régime à la gestion IBK sans IBK.