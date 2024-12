Spécialisés dans le trafic international de drogue Deux suspects appréhendés par le commissariat de police de Korofina Nord - abamako.com

Spécialisés dans le trafic international de drogue Deux suspects appréhendés par le commissariat de police de Korofina Nord Publié le lundi 23 decembre 2024 | le sursaut

Ils sont G.F et O.D par leurs initiales et âgés de 26 et 23 ans. Ces deux individus suspectés d’appartenir à un réseau de trafic international de drogue ont été interpellés le 15 décembre dernier par la Brigade de recherches du Commissariat de Korofina Nord en collaboration avec celui de Baco-djicoroni ACI après une longue filature dont faisait l’objet les présumés coupables. G.F et O.D sont à présent entre les mains de la justice malienne.



Cette prouesse policière a été possible grâce à une plainte d’une citoyenne. En effet, tout a commencé, le 13 octobre dernier, par la remise à celle-ci d’un colis contenant des chaussures avec de la cocaïne dissimulée pour être expédié vers la France. Ainsi, étant une bonne citoyenne, la dame, soupçonnant une activité illicite, a déposé le colis suspect au commissariat et ensuite porta plainte pour la certitude de sa suspicion. Suite à cette plainte et par une longue opération de filature, la Brigade de Recherches du Commissariat de Korofina Nord, dirigée par le Commissaire de Police Issa Kouma, a pu épingler au quartier Golf les deux suspects. Lesquels seraient membres d’un réseau de trafic international de drogue.





Dans le colis compromettant, il fut découvert 8 boules de cocaïne, 4 paires de chaussures pour femmes et 6 complets de robes en tissu brodé, le tout emballé dans un sachet bleu. Le poids de la cocaïne saisie est estimé à des centaines de grammes avec la valeur marchande évaluée à 25.000 FCFA par gramme.



Au cours de leurs interrogatoires il a été établi que le nommé ‘’O.D”, considéré comme le principal suspect, aurait des liens avec un important réseau de trafic de drogue basé en Guinée Conakry, qui utilise le Mali comme plateau de transit vers l’Europe. Il avoua d’avoir déjà expédié à plusieurs reprises des quantités significatives de drogue vers l’Europe via des personnes inconscientes du contenu des colis. Quant à G.F, son acolyte, lui est spécialisé en plus du trafic de drogues, du commerce des motos de grosse cylindrée importées d’Europe vers l’Afrique.



O.D et G.F, par la charge contre eux ont été présentés devant le parquet compétent. Pour cet exploit, le Commissaire Principal Bakary Coulibaly chargé de Korofina Nord a félicité et exhorté ses hommes à persévérer dans cette voie et a sollicité la population à une collaboration saine et avantageuse dans les dénonciations de tout acte suspect.



Mariam Sissoko