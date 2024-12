Russie-Mali: les experts évoquent des opportunités éducatives entre les deux pays - abamako.com

Russie-Mali: les experts évoquent des opportunités éducatives entre les deux pays Publié le dimanche 22 decembre 2024 | NouvelleAfrique

Des intervenants lors de la conférence débat à Bamako

Le Centre International de Conférence de Bamako a abrité, ce samedi 21 décembre 2024, une conférence débat sur le thème : «Interaction entre le Mali et la Russie dans le domaine de l’éducation». Cette conférence, une initiative de Perspective Sahélienne et African initiative et réalisée par l’agence Youri Communication, avait pour objectif de mettre en lumière les différents aspects de la coopération éducative entre les deux pays notamment l’apprentissage de la langue, la recherche scientifique et la coopération universitaire.



Présenter les opportunités éducatives entre le Mali et la fédération de Russie. Tel était l’objectif de cette conférence débat qui a édifié journalistes, promoteurs d’écoles, enseignants et étudiants maliens sur l’éducation en Russie et les opportunités pour les Maliens.



Pourquoi étudier en Russie?



Dans son intervention, le chef de section consulaire de l’Ambassade de Russie au Mali, Dimitri Vlasov a présenté l’importance d’étudier en Russie. «En Russie, vous pouvez acquérir des connaissances fondamentales dans un large éventail de domaine de formation et de spécialités, des sciences techniques aux sciences humaines à la médicine», soutient le diplomate russe qui a également présenté plusieurs autres avantages d’étudier en Russie.



Ils sont, entre autres : un large choix de programmes éducatifs ; une éducation de classe mondiale à un prix modéré ; l’occasion d’apprendre le russe et de se familiariser avec la nature et apprendre la culture russe. Il a également mentionné la diversité de la Russie tant en termes d’éducation que de santé, de science, d’art et de culture ainsi que dans le secteur de la construction.



Pour sa part, Mamadou Bah, président de l’Association Perspective Sahélienne, a souligné la nécessité de refonder le système éducatif malien.



290 étudiants maliens attendus en Russie pour 2025-2026



Le Mali et la Fédération de Russie entretiennent un bon rapport de coopération en matière d’éducation depuis les indépendances. La preuve : beaucoup d’intellectuels maliens ont étudié en Russie.



Ces dernières, avec l’avènement de la transition en cours, cette coopération éducation s’est beaucoup renforcée. Le nombre d’étudiants maliens en Russie s’augmente d’année en année.



Pour l’année universitaire 2025-2026, la Russie a prévu d’octroyer 290 bourses aux étudiants maliens. Cela s’inscrit dans une politique plus large de promotion de l’éducation de haute qualité en Russie où près de 300 000 étudiants du monde entier partent étudier chaque année dans 700 universités proposant plus de 400 domaines de formation.



Pour Baba Coulibaly, Directeur de l’institut des sciences humaines, «le besoin est là». «Il est important qu’au niveau du Mali, il y ait une interaction entre Maliens pour ce partenariat avec le Mali», a-t-il indiqué.



Quant à Dr Bakari Toumagnon, spécialiste en Santé publique internationale, après avoir salué les qualités de domaines d’enseignement en Russie, il a proposé à ce qu’on fasse venir des enseignants russes et des écoles russes en Afrique.



La conférence a également plaidé pour l’élaboration d’un mémorandum pour renforcer la coopération éducative entre les deux pays.



B.G/Nouvelle Afrique