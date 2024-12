Direction générale des impôts : Les dessous du départ précipité du DG Mathias Konaté - abamako.com

Direction générale des impôts : Les dessous du départ précipité du DG Mathias Konaté Publié le samedi 21 decembre 2024 | le sursaut

Le Mercredi 18 décembre, à la faveur du communiqué du Conseil des ministres, l’Inspecteur des impôts de classe exceptionnelle Hamadou Fall Dianka a été nommé à la tête de la Direction Générale des Impôts. Il remplace à ce poste, un autre Inspecteur des Impôts de classe exceptionnelle, Mathias Konaté. Certes tous les indicateurs concouraient à certains changements de Directeurs Généraux des

services stratégiques du pays en fin d’année, mais la question que tout le monde se pose est de savoir ce qui a précipité le cas de la Direction Générale des Impôts.



Nommé le 5 Octobre 2018 à la tête de la Direction Générale des Impôts, l’Inspecteur des impôts de classe exceptionnelle, Mathias Konaté a été remplacé par décision du Conseil des ministres du 18 décembre par un autre inspecteur des impôts de classe exceptionnelle, Hamadou Fall Dianka, précédemment Directeur des Grandes entreprises des impôts.



Trois raisons fondamentales peuvent expliquer ce départ de l’Inspecteur Konaté à la tête de la DGI.



Les deux premières sont connues de tous et la troisième relève d’un numéro de roulette russe.



Les deux premières raisons de la révocation de Mathias Konaté, connues de tous sont relatives au

gap négatif évalué à plus d’une centaine de milliards dans la mobilisation des objectifs de recettes

alloués dans la loi des Finances 2024 à la DGI qui est de l’ordre de 1 160 milliards de F CFA. Mais

également, à ses prédispositions à faire valoir son droit à la retraite pour le 31 Décembre 2024, après

six bonnes années passées à la tête de la DGI. D’ailleurs, son remplacement était prévu soit à la fin

de ce mois de Décembre ou pour Janvier 2025. Cependant, la troisième raison qui a précipité son

départ, selon nos sources, relève d’une tension née entre lui et son Ministre de tutelle, Alousseini

Sanou d’une part et d’autre part, entre lui et le comité syndical du personnel des Impôts au sujet

d’une décision de mutations des cadres des impôts. Cela fut un véritable jeu de cache-cache entre

les différentes parties.



En effet, selon nos sources, le DG Mathias Konaté qui était à un mois de sa retraite aurait reçu l’ordre du Ministre Sanou de surseoir à cette décision de mutations en vague.

Devant son insistance, le Patron de l’hôtel des finances aurait finalement accepté sa proposition,

mais à condition d’associer le comité syndical des impôts dans cette prise de décision. En véritable troubadour, le DG sortant des impôts réussira à rouler dans la farine les représentants des syndicalistes. Cela, avec un scénario digne d’un film policier. Dans un premier temps la décision de mutations concernait 31 cadres, il réussit à convaincre le syndicat d’enlever du lot 2 cadres, ce qui allait limiter le nombre de cadres concernés à 29. Mais curieusement, de manière unilatérale, selon toujours nos sources, Mathias Konaté aurait enlevé 6 autres cadres. Par la suite, comme s’il s’agissait de narguer son ministre de tutelle, le DG sortant des impôts, maintient l’intitulé de la décision à 29 inspecteurs des impôts pendant qu’il n’y avait que 23 noms sur la décision. Cette tentative de tromperie aura été la goutte

d’eau ayant débordé le vase et suscité la colère du Ministre Alousseini Sanou contre le DG Konaté

des impôts. Qui verra le même jour sa décision de nomination abrogée et traduit devant un service spécialisé de sécurité. Dans les locaux de ce service, selon toujours nos sources Mathias Konaté aurait passé une nuit avant de prendre connaissance d’autres dossiers scabreux de mauvaises gestions, auxquels il doit répondre une fois les formalités de passation de services terminées avec son remplaçant. A coup sûr, la retraite en 2025 ne sera pas de tout repos pour l’ancien Patron des impôts.



A suivre.

M. Diawara