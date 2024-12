Afrique de l’Ouest et centrale : plus de 40 millions de personnes éprouvent des difficultés à se nourrir - abamako.com

Plus de 40 millions de personnes éprouvent des difficultés à se nourrir au cours de la saison post-récolte de 2024 en Afrique de l’Ouest et centrale, une région confrontée à une « profonde crise alimentaire », ont mis en garde les Nations Unies, appelant à une action humanitaire renforcée et des solutions durables à la crise.



Selon une nouvelle analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), ce chiffre devrait passer à 52,7 millions d’ici à la mi-2025, dont 3,4 millions de personnes confrontées à des niveaux d’urgence de la faim (Phase 4). Les chiffres globaux de la sécurité alimentaire comprennent les données du Cadre Harmonisé pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale et celles de l’IPC pour la République centrafricaine.