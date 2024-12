Coopération bilatérale : L’ambassadeur Igor Gromyko partage le bilan diplomatique 2024 de la Russie avec la presse - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Coopération bilatérale : L’ambassadeur Igor Gromyko partage le bilan diplomatique 2024 de la Russie avec la presse Publié le mardi 24 decembre 2024 | L’Essor

© aBamako.com par AS

Séance de travail entre une délégation russe et le ministère des Mines

Bamako, le 06 juin 2022 , le ministre des, de l`eau et de l`énergie a reçu une délégation d`opérateurs économiques russes Tweet

Les échanges ont également eu lieu sur la Confédération des États du Sahel (AES) avec laquelle, le pays du Président Vladimir Poutine entretient un partenariat stratégique et sincère à travers plusieurs domaines d’activités.



L’ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, Igor Gromyko, a animé hier la traditionnelle conférence de presse de fin d’année, au siège de la représentation de son pays à Bamako. À travers ce rendez-vous avec les hommes de médias, il s’agissait pour le représentant du Kremlin de présenter le bilan diplomatique de son pays durant l’année écoulée.





D’entrée de jeu, l’ambassadeur Igor Gromyko a indiqué que l’année 2025 se déroulera en Russie sous le signe de la célébration du 80ème anniversaire de la victoire dans la grande guerre patriotique du 9 mai 1945. Selon le diplomate russe, au -au-delà de la célébration d’un évènement commémoratif, il s’agit d’un symbole, du courage et de la bravoure ainsi que la volonté indomptable du peuple russe. «En ce jour, nous nous souvenons de ceux qui ont donné leur vie pour la liberté et l’indépendance de notre pays, et qui ont combattu sur le terrain contre des ordres fascistes», a-t-il déclaré.



Avant de souligner que l’importance de cette fête réside dans sa profonde signification historique, en ce sens qu’elle rappelle que le peuple russe peut surmonter toutes les difficultés et résister à ses ennemis lorsqu’il est uni et soudé. Les échanges ont porté essentiellement sur les actions diplomatiques accomplies par la Fédération de Russie dans le cadre de sa coopération bilatérale avec le Mali en particulier, et la Confédération des États du Sahel (AES), avec laquelle, elle entretient un partenariat stratégique et sincère à traverse plusieurs domaines d’activités. Il s’agit, entre autres, de la défense et de la sécurité, de la coopération commerciale et industrielle, des mines et de l’énergie, des infrastructures.



C’est ainsi que le conférencier soulignera la visite du vice-Premier ministre Alexandre Novak, accompagné d’une forte délégation composée de responsables d’entreprises russes. En début juillet dernier, le directeur adjoint de la société d’État russe, Rosatom, Nikolaï Spassky a également effectué une visite à Bamako. À la suite des négociations avec les autorités de la Transition, des mémorandums d’entente ont été signés entre les deux parties dans les domaines du développement de l’infrastructure nucléaire, de la formation d’une opinion publique positive, et de la formation du personnel.



Parmi les acquis de la diplomatie russe, il y a aussi les retombées du Sommet Russie-Afrique, tenu en juillet dernier à Saint-Pétersbourg notamment la mise à la disposition de certains pays africains dont la Mali d’une importante quantité de blé. ‘AES, le diplomate russe a réitéré la disponibilité de son pays à poursuivre son appui au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Occasion pour Igor Gromyko de souligner que la Russie considère la création de cette Confédération comme une étape importante vers la recherche de moyens efficaces pour relever le défi commun dans la lutte contre les groupes terroristes dans la région sahélo saharienne.



Mais aussi le signe d’un développement durable sur la base du principe fondamental (problème africain, solution africaine), qui répond pleinement aux aspirations profondes des peuples de ces trois pays. L’ambassadeur Gromyko s’est dit convaincu que la création de l’AES aura un impact positif sur la mise en place d’une nouvelle architecture de sécurité régionale. Il a saisi l’occasion de fustiger la politique néocolonialiste de la France en Afrique, basée sur l’ingérence dans les affaires intérieures des États souverains et le pillage des ressources naturelles.



Répondant à des questions sur le conflit russo-ukrainien, le conférencier a déclaré que son pays est ouvert à des négociations pacifiques. À ce propos, il a salué les initiatives du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui a sollicité et obtenu auprès du Président Vladimir Poutine, un rêve pour Noël et la possibilité d’échange de prisonniers. Une demande qui a été refusée par la partie ukrainienne que le conférencier estime instrumentalisée par l’Otan.



Aboubacar TRAORE