Rencontre entre les ministres béninois et malien des Affaires étrangères à Bamako lors du Conseil des Ministres de l’Uemoa

En marge des travaux de la Session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) tenus à Bamako le vendredi 20 décembre dernier, le Chef de la diplomatie béninoise, M. Olushegun Adjadi Bakari, a eu des échanges avec son homologue malien, M. Abdoulaye Diop. Lors de ce face-a-face, le diplomate béninois a expliqué à M. Abdoulaye Diop la raison qui a poussé les Chefs d'Etat de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à accorder six (06) mois supplémentaires aux pays de l'Al- liance des Etats du Sahel (AES) avant que leur retrait ne soit définitif. Selon le Chef de la diplomatie béninoise, les Chers d'État de la CEDEAO veulent uniquement le bien des pays de l'AES et de leurs populations et tiennent à ce que ces pays soient dument préparés pour cette nouvelle étape de leur existence.



