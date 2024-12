Célébration des messes de Noël : des prières pour la paix et la prospérité - abamako.com

© aBamako.com par A.S

La commémoration de la nativité de Jésus Christ a été marquée ce 24 Décembre 2024 par une veillée nocturne chez les catholiques tout comme chez les protestants. Les deux confessions chrétiennes du pays ont manifesté leur reconnaissance pour la grâce divine et prié pour le retour de la paix et la prospérité dans le pays.



C’est à travers des chants de gloire et de soumission que les chrétiens catholiques du Mali ont célébré ce 24 décembre 2024 la messe de minuit. Abbé Edmund révèle quelques raisons de la célébration de cette messe. « La messe est célébrée par un prêtre, la prière est dirigée par un prêtre et au cours de cette messe, nous chantons bien sûr le chant que les anges ont chanté pour annoncer la naissance de Jésus », a spécifié l’Abbé. «Nous ont rendu gloire à Dieu et nous ont souhaité la paix sur la terre pour les hommes et après avoir rendu gloire à Dieu nous écoutons la parole de Dieu à travers les textes que la Bible propose à l’occasion de cette fête », poursuit-il.



Cette nativité a été également célébrée par des chants et des demandes de pardon du côté de l’Église protestante du Mali. Pasteur Ruben Coulibaly donne des explications sur le déroulement de ce réveillon. « Dieu a décidé d’envoyer Jésus-Christ afin d’être un intermédiaire entre lui et les humains par rapport à leurs affaires », rappelle le pasteur. Selon lui, « quand on parle de Noël c’est dans ce contexte qu’il faut le voir et les réveillons, également, s’inscrivent dans ce cadre ». « Nous sommes à l’église ce soir pour manifester notre reconnaissance envers Dieu et prier pour notre pays », conclut le religieux.



Les deux confessions religieuses chrétiennes du pays ont toutes formulé des vœux pour le retour de la paix et la sécurité au Mali.



En plus des messes, cadeaux et repas partagés