Nouvelle opération militaire dans la région de Kidal: Les FAMAS ont mené des frappes de drones près de la frontière Algérienne Publié le jeudi 26 decembre 2024

Les opérations militaires se poursuivent dans le pays. Selon des sources, les forces armées maliennes ont mené des frappes de drones dans la région de Kidal le 24 Décembre. D’après les informations, ces opérations se sont déroulées précisément près de la frontière avec l’Algérie.



Aucun bilan de ces frappes n’a été divulgué jusqu’ici, bien que les sources indiquent qu’elles ont été menées avec succès dans la zone. Le 1er décembre dernier, les groupes armés ont confirmé la mort de plusieurs de leurs leaders dans des frappes menées par les FAMA dans la région de Kidal. Ces frappes ont désorganisé les criminels qui, en plus de perdre des figures de la rébellion, ont perdu des matériels importants. L’ancien secrétaire général du GATIA, Fahd Ag Almaouloud, a trouvé la mort dans ces opérations. Parmi les cadres tués dans ces frappes de drones le 1er décembre 2024, on retrouve Sidy Ag Baye, Moussa Ag Baye, Ousmane Ag Mohamedine, Bachar Ag Ahmad, Fahd Ag Almaouloud, pour ne citer que ces figures de la rébellion armée au Mali.



La perte de ces cadres du groupe terroriste CSP survient à un moment où ils tentaient de se réorganiser pour mener des actions dans cette partie du pays



Les FAMA, qui suivaient de près leurs mouvements, ont agi au bon moment pour leur administrer cette sévère correction. Les frappes de drones menées avant-hier s’inscrivent dans la logique des actions en cours pour libérer totalement le pays et rétablir la sécurité sur toute l’étendue du territoire. Les FAMA sont déterminées à sauter le dernier verrou que représente Tinzawaten, ville frontière où la nébuleuse s’est retranchée après avoir été boutée de la ville de Kidal et de plusieurs autres villes considérées comme des fiefs.



Des sources font état de grandes actions menées dans le centre, notamment dans le pays dogon, où une offensive des FAMA a permis de neutraliser plusieurs terroristes et de récupérer un important arsenal de guerre dans les localités de Parou et de Sangoiba. ■

LAYA DIARRA