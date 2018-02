Ségou : L’ONG ASDAP s’implique dans la formation du genre - abamako.com

Ségou : L'ONG ASDAP s'implique dans la formation du genre Publié le mardi 27 fevrier 2018 | L'Essor

Une vingtaine de cadres des Centres d’animation pédagogique (CAP) de Barouéli, Markala, Ségou et des techniciens de l’ONG Association pour le soutien du développement des activités de population (ASDAP) de ces localités ont harmonisé les modules de formation des adolescentes et jeunes femmes. Cette formation, qui a tenu compte des réalités du terrain, a planifié ses sessions au bénéfice des membres des comités de gestion scolaire (CGS) des CAP de l’académie d’enseignement de Ségou, les 20 et 21 février dans la cité des Balanzans.



Cette session de formation des formateurs s’inscrit dans le cadre du Projet d’autonomisation des adolescentes «ADO» et jeunes femmes par l’éducation au Mali. Ledit projet est une partie intégrante du Programme global conjoint : UNESCO-UNFPA-ONU FEMMES. Il est financé par la République de Corée du Sud à travers son agence de coopération internationale (KOICA). Ce programme conjoint vise à apporter un appui dans l’atteinte des objectifs que le gouvernement s’est fixé pour l’amélioration de la qualité de l’éducation, la santé et les conditions de vie des adolescents et jeunes femmes.



La mise en œuvre dudit programme répond à quatre principaux objectifs que sont le renforcement de la qualité de l’éducation de base, le renforcement de l’éducation à la santé sexuelle et reproductive, à l’hygiène de l’eau et à l’assainissement. A cela s’ajoutent le renforcement de la perception et la prise de conscience de l’importance de l’égalité des genres et de leur éducation (notamment celle des adolescentes et jeunes femmes) par les décideurs et les communautés. Sans oublier le renforcement de l’utilisation des données et des connaissances répondant aux préoccupations des adolescentes et jeunes femmes en vue de leur autonomisation.



En ouvrant les travaux du présent atelier, le chef de la division de l’éducation de base de l’Académie de Ségou, Amadou Mallé, a souligné l’importance de la mission des participants. Car, dira-t-il, il s’agit de concevoir un agenda de formations des membres des comités de gestion scolaire. Cette formation est destinée à les conforter dans l’exercice de leur rôle et responsabilités et surtout dans la prise en compte de la dimension genre dans le cadre du Projet d’autonomisation des adolescentes et jeunes femmes dans les Académies d’enseignement de San et Ségou.



En effet, la première cohorte de cette formation décentralisée ou en cascade concernera environ 87 membres de CGS de l’académie de Ségou sur une prévision de 175 pour les deux Académies. ASDAP est une ONG nationale chargée de l’exécution du Projet d’autonomisation des adolescentes et jeunes femmes dans sa zone d’intervention qui couvre l’académie de Ségou, en 4è région. Elle intervient depuis 25 ans dans le domaine du renforcement du système de santé, de la lutte contre le VIH-SIDA. Elle est aussi destinée à promouvoir la nutrition et la sécurité alimentaire, le développement durable, la promotion et la protection des droits des filles/femmes. Quant au Programme conjoint 2016-2020, il couvre les Régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et le District de Bamako. Il vise, d’une part, à renforcer les liens entre l’éducation, la santé, l’égalité de genre et d’autre part, à assurer une éducation de qualité dans des conditions égales pour les adolescentes et les jeunes femmes.



Amaïguéré O. DOLO

AMAP-Ségou