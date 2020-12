L’élaboration d’un plan de mise en œuvre des reformes électorales au centre d’une rencontre du comité de plaidoyer et de suivi des reformes électorales - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’élaboration d’un plan de mise en œuvre des reformes électorales au centre d’une rencontre du comité de plaidoyer et de suivi des reformes électorales Publié le lundi 7 decembre 2020 | aBamako.com

© aBamako.com par S.A

Elections législatives 2020 au Mali: 2è tour du scrutin

Dimanche 19 avril 2020. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce matin dans le cadre du vote comptant pour le 2è tour des élections législatives. Tweet

Une rencontre de haut niveau a été organisée par le Comité de Plaidoyer et de suivi des reformes électorales et ses partenaires. Il s'agissait d'élaborer un plan de mise en œuvre des reformes électorales, cela pour une élection apaisée et transparente au Mali. Ont pris par à cette rencontre, les acteurs politiques et ceux de la société civile.



Cette rencontre vise à consolider l'argumentaire sur la nécessité et la faisabilité des reformes électorales demandées par les acteurs politiques et la société civile. Il s'agissait d'amener les participants à convenir du processus d'élaboration d'un plan de projet de plan d'accompagnement.



Selon la présidente du comité de plaidoyer et de suivi des reformes électorales, Gakou Salamata Fofana, " Nous allons échanger et si possible aboutir à un consensus qui va être transmis aux autorités pour une prise en charge". Cette initiative du comité est appréciée à sa juste valeur par les participants. Selon Moussa Mara, notre système électorale qui n'est pas si mauvais que ça a des insuffisances dans l'organisation, dans les acteurs qui organisent, qui supervisent et qui prononcent les résultats, dans le processus, dans le cadre juridique, dans le mode de scrutin et tous ceux-ci nécessitent des réformes.



Il faut souligner que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la transition.



Fsanogo/abamako.com