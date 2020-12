Korhogo - coopération transfrontalière: Une banque panafricaine pour les attentes des clients de cette région transfrontalière au Mali et au Burkina Faso, le préfet invite les populations à l’épargne bancaire - abamako.com

La banque panafricaine banque of africa (B.O.A) Cote d‘Ivoire a procédé le 12 décembre 2020 à l’inauguration de son agence de la ville de korhogo au nord de la Côte d’Ivoire , zone transfrontalière avec le Mali et le Burkina Faso , en présence du préfet de la région du poro, préfet du département de Korhogo André Epkonon, des opérateurs économiques , des élus locaux et partenaires. ,Ou l’autorité administrative à inviter les populations de cette région transfrontière l’épargne, à fréquenter la structure financière par des ouvertures bancaires



« je voudrais inviter chacun et chacune de vous a fréquenter massivement cette agence , il faut qu’elle soit approvisionner pour qu’elle puisse avoir du courage pour attendre les 45 agences promu pour notre pays dans le programme triennal 2021-2022-2023. J’invite les travailleurs à prendre soins de cet édifice pour la satisfaction des usagers » a-t-il conclu.



Avoir une implantation à korhogo capitale du nord de la Côte d’Ivoire et répondre aux attentes de la clientèle dans cette région transfrontalière au Mali et Burkina Faso, être un des acteur financier et bancaire importants de la ville de Korhogo et sa région pour la bancarisation de de la population, être une banque citoyenne à l’écoute des besoins urgents de la population à travers sa fondation (fondation BOA) qui œuvre dans les domaines de la santé et de l’éducation.. tels ont été entre autres objectifs présentés par Bertrand Vidal directeur général adjoint en charge du Retail, qui est sa première inauguration d’agence depuis sa prise de service il y a sept mois.



Né au Mali il y a plus de 35 ans , le Groupe BANK OF AFRICA compte aujourd’hui 6 500 collaborateurs. Le Groupe présente au 31 décembre 2019 un total de bilan consolidé de 8,5 milliards d’euros avec un bénéfice net consolidé de 112,4 millions d’euros. Est majoritairement détenu par BANK OF AFRICA / BMCE GROUP 3e banque au Maroc. BANK OF AFRICA / BMCE GROUP apporte un puissant soutien stratégique et opérationnel au Groupe BANK OF AFRICA, ainsi qu’un accès direct à des marchés internationaux grâce à sa présence en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.



Le DGA a ensuite déclaré que « cette inauguration vient confirmer « notre engagement pour consolider notre relation et un service de qualité. La toute nouvelle agence de Korhogo traduit cette volonté de notre Groupe et de notre Banque de placer le client au centre de ses préoccupations. Ces nouveaux locaux permettront sans doute de servir et de satisfaire efficacement les besoins de cette clientèle plurielle et exigeante ».



L’agence de Korhogo met à votre disposition, chers clients, une équipe dotée d’une expertise et d’un professionnalisme au service des clients particuliers et entreprises, avec une offre de produits et services variée et adaptée à vos besoins ». Et d’ajouter que « Progressivement depuis près de 25 ans, notre Banque renforce son positionnement sur le marché bancaire à travers le développement continu de son réseau en même temps qu’elle consolide son assise financière, sa solvabilité, son autonomie, sa capacité d’adaptation et d’innovation dans un environnement concurrentiel marqué par la course aux guichets, aux parts de marché et l’arrivée de nouveaux intervenants. BANK OF AFRICA constitue surtout un acteur majeur dans le paysage des banques et institutions financières en Côte d’Ivoire. Dotée d’un capital actuel de 20 milliards de F CFA et cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, la Banque poursuit sa croissance tout en consolidant ses acquis ».



Au 30 septembre 2020, elle présente :Un niveau de ressources de plus de 420 milliards de F CFA collectés auprès de la clientèle ;Des crédits octroyés pour un montant de plus de 295 milliards de F CFA, Un total bilan de près de 650 milliards de F CFA. En 25 ans de présence en Côte d’Ivoire, nous avons un large réseau d’une quarantaine d’agences dont 9 à l’intérieur du pays et de 2 Centre d’Affaires implantés sur l’ensemble du territoire a indiqué Bertrand Vidal.



Thiery Koffi, Directeur Réseau a précisé « Aujourd’hui le bâtiment flambant neuf de l’agence offre un hall plus spacieux, plusieurs bureaux pour les commerciaux, une salle de réunion et un nouveau distributeur automatique de billets. Cette délocalisation dans des nouveaux locaux répond aux nouveaux standards de qualité de service et de sécurité que BOA-CÔTE D’IVOIRE s’est imposée. Réduire l’attente, améliorer la qualité de l’accueil et du service, luminosité... ».



La délocalisation dans des bâtiments neufs doit d’abord répondre aux attentes de la clientèle. Ainsi le personnel de l’agence dispose en conséquence du temps nécessaire pour découvrir, écouter et connaître le client et ses besoins, répondre efficacement à ses attentes, l’a accompagné dans sa relation avec BOA en lui proposant des solutions adaptées à sa situation. Aussi, pour plus de fluidité dans les transactions bancaires, la clientèle de toutes les agences du réseau BOA est aussi sensibilisée aux nouvelles technologies et dispose d’une large gamme de cartes bancaires et de produits digitaux tels que notre application MyBOA et notre service d’internet banking BOAweb. Elle peut ainsi effectuer des retraits en toute liberté 24h/24 et 7j/7 et/ou consulter ses comptes et des transactions depuis internet et les DABs a ajouté Thiery Koffi.



Le premier bâtiment de l’agence de Korhogo a ouvert ses portes en décembre 2009. Cette agence répondait aux besoins urgents de notre chère clientèle d’avoir une implantation dans la « capitale » du nord du pays. « Aussi, après plus de dix ans, il était important et nécessaire pour la Direction Générale de BANK OF AFRICA – CÔTE D’IVOIRE de doter Korhogo d’une toute nouvelle agence digne de la ville a précisé le directeur réseau de la structure bancaire panafricaine.



Le représentant du maire de la commune de korhogo et le chef de canton 1er vice prédisent de la chambre des Rois et chefs traditionnels de Côte d’Ivoire Issa Coulibaly à la tête d’un gotha d’autorité coutumières de la région ont sa salué la présence de la structure bancaire dans leur localité.



Le Groupe BANK OF AFRICA est aujourd’hui implanté dans 18 pays, dont 8 en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Togo et Sénégal), 8 en Afrique de l’Est et dans l’Océan Indien (Burundi, Djibouti, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Ouganda, Rwanda, Tanzanie), en République Démocratique du Congo, ainsi qu’en France, à travers un réseau de 17 banques commerciales, 1 société holding, 2 holdings régionales, 1 société d’investissement, 2 filiales d’assistance technique, 2 sociétés de traitement et d’assistance informatique, et 1 bureau de représentation à Addis Abeba.



Aly OUATTARA