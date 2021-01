Mali: La Douane a saisi six tonnes de cannabis à Koutiala - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mali: La Douane a saisi six tonnes de cannabis à Koutiala Publié le dimanche 31 janvier 2021 | L’Essor

© aBamako.com par A S

Incinération des stupéfiants

l`Office central des stupéfiants a incinéré mercredi plus de quatre tonnes de cannabis et de cocaïne saisies Tweet

C’est une saisie record que viennent de réaliser les services de la direction régionale des douanes de Koutiala. Ils ont mis la main, mardi dernier, sur six tonnes de cannabis d’une valeur marchande estimée à 16 milliards de Fcfa, dans le secteur de Karangasso à 45 km de Koutiala.



Cette importante saisie est l’œuvre des Inspecteurs et Contrôleurs des douanes, Abdoul Karim Dembélé, Amadou Diadié Coulibaly, Ousmane Koussoubé et Soumaila Niono. Les douaniers révèlent que la drogue était entreposée dans des maisonnettes d’un hameau de la localité de Karangasso.





C’est une saisie record que viennent de réaliser les services de la direction régionale des douanes de Koutiala. Ils ont mis la main, mardi dernier, sur six tonnes de cannabis d’une valeur marchande estimée à 16 milliards de Fcfa, dans le secteur de Karangasso à 45 km de Koutiala.

Cette importante saisie est l’œuvre des Inspecteurs et Contrôleurs des douanes, Abdoul Karim Dembélé, Amadou Diadié Coulibaly, Ousmane Koussoubé et Soumaila Niono. Les douaniers révèlent que la drogue était entreposée dans des maisonnettes d’un hameau de la localité de Karangasso.



Lire aussi : Projet de reconstruction et de relance économique : Des résultats encourageants

Selon les précisions des services douaniers, c'est suite à des informations reçues que les douaniers se sont rendus dans ce hameau. Une fois sur place, les douaniers découvrent deux maisonnettes servant de magasin, dont la vérification a permis de découvrir plusieurs sacs contenant des briques d’herbe de cannabis.