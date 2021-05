Le Mali célèbre aujourd’hui 03 Mai, Journée internationale de la liberté de la presse - abamako.com

© Autre presse par DR

Ville de bamako

La Journée internationale de la liberté de la presse au Mali est célébrée, cette année, autour du thème « Cybercriminalité et liberté de la presse ». On note qu’en matière de liberté de presse le Mali a fait des progrès en obtenant 9 points de plus selon le dernier rapport de reporter sans frontière. Le Ministre de la Communication et de l’économie Numérique s’en est réjoui. Dans son message à l’occasion du 03 Mai 2021, il a souligné que la journée du 03 Mai est consacré chaque année à célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, évaluer la liberté de la presse à travers le monde, défendre l’indépendance des médias et rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l’exercice de leur profession.



Au plan national, le thème retenu est « Cybercriminalité et liberté de la presse », un thème d’autant plus d’actualité que la loi No 2019-056, portant répression de la cybercriminalité et promulguée le 05 Décembre 2019, fait partie du cadre législatif jugé nécessaire pour soutenir les réformes dans le secteur des technologies de l’information et de la communication conformément à la déclaration de politique sectorielle des télécommunications.



Le classement mondial de la liberté de la presse en 2021, montre que l’exercice du journalisme est gravement entravé dans 73 des 180 Etats évalués et restreint dans 59 autres, soit 73% des pays évalués.

En matière de liberté de la presse, les plus belles progressions de l’année se trouvent principalement sur le continent africain. Parmi les pays qui ont enregistré des progrès significatifs figure le Mali. Dans le classement, le Mali a obtenu 9 points de plus par rapport à 2020 où il occupait la 108è place. Ce progrès classe le Mali à la 99è place.



Cette année la journée internationale de la liberté de la presse est célébrée dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Plusieurs activités sont prévues dans la journée à la Maison de la Presse.



Fsanogo