News Politique Article Politique Possible candidat de l’URD à la présidentielle à venir Publié le jeudi 6 mai 2021 | Le Pays

Le secrétaire général adjoint de la sous-section URD de Markala et un des secrétaires généraux du parti dans la 4ème région administrative du Mali, le banquier Mamadou Igor Diarra a de fortes chances de devenir le candidat du parti de la poignée de main pour perpétuer le combat de Soumaïla Cissé. A l’URD, il n’y a pas de nouveaux ou d’anciens militants. Tout le monde est égal. C’est cette option qu’a adopté feu Soumaïla Cissé qui favorisera certainement Igor Diarra. Connus pour être un cadre intègre et travailleur, son adhésion à l’URD a suscité beaucoup d’espoir. Beaucoup voient en lui un candidat capable de relever le défi. Au sein du parti, selon nos sources, plusieurs membres sont favorables à sa candidature.



B. Guindo & I. Djitteye



URD Ségou : Mamadou Igor Diarra, l’un des secrétaires généraux

L’ancien ministre de l’Économie et des Finances, Mamadou Igor Diarra est officiellement membre du parti Union pour la République et la démocratie (URD). Candidat de la présidentielle de 2018 sous les couleurs du parti Mali en action, il a déposé ses valises au parti de feu Soumaïla Cissé avec tous ses membres.



C’est officiel, l’ancien ministre de l’Économie et des Finances sous IBK, est désormais membre permanent du parti Union pour la République et la Démocratie (URD). Deux mois après l’adhésion de son parti qui l’a porté à l’élection présidentielle de 2018, Mamadou Igor Diarra désormais un militant à part entière du parti de feu Soumaïla Cissé.



L’ancien ministre Diarra est désormais détenteur de la carte N°8 du comité Kirango de la sous-section de Markala dont il est Secrétaire général adjoint. M. Diarra qui fut ministre de l’ancien président de la République, feu Amadou Toumani Touré est aussi l’un des secrétaires généraux de la section URD de Ségou, nous révèle certaines sources proches du parti de la poignée de mains.







Source : LE PAYS