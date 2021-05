« Les nourrissons devront passer deux à trois mois dans des incubateurs » Dixit le professeur Youssef Alaoui. - abamako.com

Le professeur Youssef Alaoui est le directeur de la clinique Ain Borja de Cassablanca au Maroc. Les nourrissons dont il parle sont les nonuplés (9 bébés) accouchés par la jeune malienne de 25 ans Halima Cissé le mercredi dernier. Les nouvelles ne sont pas pour autant bonnes pour cette jeune miraculée, en ce sens que l’on s’attendait plutôt à ce que ses bébés providentiels soient exempts de ces formalités ordinaires réservées aux naissances prématurées. « Nous savons que certains bébés prématurés ne survivent pas et qu’ils meurent dans les premières semaines de leur vie » a déclaré le professeur Asma Khalil, expert en grossesse multiple à BBC News. « Ceux qui survivent peuvent souffrir d’un handicap, de difficultés d’apprentissage ou de problèmes de vision ou d’audition. » a t-il ajouté



Halima Cissé s’attendait à 7 bébés (des sextuplés) mais elle a eu la surprise de se retrouver avec deux bébés de plus. Ce que l’on en sait de plus après l’annonce selon laquelle la petite ou plutôt la grande famille là se portait toute bien est que ces nouveaux-nés prématurés vont rester dans un service de réanimation pendant "deux à trois mois" du fait de leur faible poids, de 500 grammes à un kilo. Originaire de Tombouctou, Halima Cissé avait été prise en charge à Bamako, puis transférée le 30 mars au Maroc pour un meilleur suivi de cette grossesse hors normes.



