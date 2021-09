Message du Secrétaire Général des Nations Unies à l’occasion de la journée des nations unies pour la coopération sud-sud - abamako.com

António Guterres

12 septembre 2021

Je suis heureux de me joindre à vous pour célébrer cette Journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud.



La pandémie de COVID-19 est le défi immédiat le plus complexe auquel notre monde est confronté et elle compromet les acquis sociaux, économiques et environnementaux durement gagnés.



En ces temps difficiles, la solidarité qui sous-tend la coopération Sud-Sud s’est une fois de plus avérée vitale pour les pays en développement.



Tout au long de la pandémie, les pays du Sud ont partagé leurs connaissances et leurs ressources pour soutenir la riposte et la relance.



Mais, ensemble, nous devons faire bien davantage. Nous avons besoin d’une coopération internationale plus étroite pour faire face à la crise sanitaire mondiale, réduire la pauvreté et les inégalités, atteindre les objectifs de développement durable et éviter la catastrophe climatique.



Cela signifie bâtir des sociétés inclusives et résilientes, donner aux femmes et aux jeunes les moyens d’agir, tirer parti des initiatives numériques, plus vertes et plus bleues, et élargir le financement durable.



La coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire offrent des solutions concrètes à ces problèmes communs.



L’Organisation continuera de soutenir cette action – notamment au moyen de la stratégie à l’échelle du système des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire pour le développement durable.



Alors que le monde s’emploie à accélérer la riposte à la pandémie et le relèvement et à lutter contre la menace que les changements climatiques font peser sur notre existence même, la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire sont plus indispensables que jamais.



Je vous remercie pour votre engagement et votre soutien.