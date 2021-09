Lutte contre la corruption et l’impunité : le Premier Ministre, Choguel Maïga, monte au front - abamako.com

Lutte contre la corruption et l'impunité : le Premier Ministre, Choguel Maïga, monte au front Publié le lundi 13 septembre 2021

Bamako le 9 septembre 2021. Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a échangé, ce jeudi, avec les membre du Corps diplomatique accrédité au Mali au Centre international de conférence de Bamako (CICB) Tweet

Conformément à l’engagement du Président de la Transition, endossé par le Gouvernement à travers le Plan d’Action du Gouvernement (PAG) adopté par le Conseil national de Transition (CNT), les autorités de la Transition entendent mener la lutte contre la corruption, la délinquance financière et l’impunité avec vigueur et détermination. C’est tout le sens de la visite du Premier ministre aux structures de contrôle et de vérification ce lundi 13 septembre 2021.



Le Chef du gouvernement de Transition s’est successivement rendu à l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite et au Bureau du Vérificateur Général. Dans ces deux structures, il a souligné, avec force, la ferme détermination du Président de Transition et du Gouvernement à réussir cette lutte. Le phénomène, a fait remarquer Choguel Kokalla Maïga, est l’une des causes majeures de la déliquescence de l’Etat. Des résultats de cette lutte dépendra la réussite de la Transition selon le Premier ministre.



Pour ce faire, le Chef du Gouvernement est venu rassurer les services de contrôle et de vérification et leur apporter tout le soutien et l’appui des autorités de la Transition. Tout ce qui peut être fait à court et moyen terme sera fait afin de mettre ces services dans les conditions idoines d’assurer dignement leurs missions au service exclusif du Peuple.

Le Premier ministre est convaincu que le rôle de ces services dans cette lutte est capital.