Famille politique Choguel : Le CRA-M5-RFP recadre le débat sur la base politique de l’actuel PM. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Famille politique Choguel : Le CRA-M5-RFP recadre le débat sur la base politique de l’actuel PM. Publié le lundi 13 septembre 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par A.S

Visite du premier ministre à l`OCLEI et au BVG

Bamako, le 13 septembre 2021. Dans le cadre de la lutte contre la corruption et l`impunité, le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga, s`est rendu successivement à l`Office central de lutte contre l`enrichissement illicite (OCLEI) et au Bureau du Vérificateur général. Tweet

Le premier ministre Choguel Kokalla Maiga fait l’objet ces derniers temps sur les réseaux sociaux, de certaines interprétations au sujet de sa famille politique de laquelle il est issu pour choir à la primature. Pour éclairer la lanterne des uns et des autres et mettre fin aux supputations, le Cadre de Réflexion et d'Action* du Mouvement du 05 juin - Rassemblement des Forces Patriotiques, CRA-M5-RFP, est sorti ce lundi 13 septembre 2021 pour donner sa réalité des choses. Dans un communiqué dont copie nous est parvenue, ce Cadre s’insurge contre ‘’l’allégation’’ selon laquelle le M5-RFP constitue une base politique pour le PM Choguel Maiga. Lisez plutôt le communiqué





Nous, *Cadre de Réflexion et d'Action* du Mouvement du 05 juin - Rassemblement des Forces Patriotiques, CRA-M5-RFP, avons appris avec consternation l'allégation mensongère véhiculée dans une vidéo présentant le M5-RFP comme une base politique pour l'occupant actuel de la primature.



Nous condamnons avec rigueur cette fuite en avant et cette diversion qui ne sauraient distraire l'ensemble du M5-RFP de sa mission de veille citoyenne et celle de porteur de flambeau de la continuité de la noble lutte du M5-RFP.



*Fait à Bamako, le 13 septembre 2021*



Pour le *CRA-M5-RFP*

Dr Salif KONÉ

Président du Comité de Pilotage