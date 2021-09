Attaque à Didiéni ayant causé la mort de deux camionneurs Marocaine: Des sources annoncent le déploiement d’une unité spéciale Marocaine sur les lieux - abamako.com

Attaque à Didiéni ayant causé la mort de deux camionneurs Marocaine: Des sources annoncent le déploiement d'une unité spéciale Marocaine sur les lieux Publié le mardi 14 septembre 2021 | Nouvel Horizon

© Slate Afrique par DR

Soldats de l`armée algérienne à Krechba, dans le sud du pays.

Suite à l’attaque de deux camions marocains par des bandits armés non identifiés ce samedi 11 septembre à Didieni, des sources font état de l’envoi d’une unité des forces spéciales marocaines au Mali pour l’enquête. L’ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, SEM Hassan Naciri qui été reçu par le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mr Abdoulaye Diop, s’est vu assuré du soutien de l’état Malien. Il s’est par ailleurs confié à un média Marocain tout en précisant que toute présence d’enquêteurs marocains sur le sol Malien, si cela est avéré, resterai « confidentielle “.



Deux camionneurs marocains ont perdu la vie dans une attaque contre leur convoi le samedi dernier. Des bandits armés, cagoulés et lourdement armés auraient quitté la brousse , selon les témoins, et tué deux chauffeurs des camions marocains transportant des marchandises à destination de Bamako. Parmi les camionneurs qui étaient au nombre de quatre, deux ont perdu la vie, un a été blessé et un autre s’en est sorti sain et sauf. Les assaillants, après leur forfait, ont disparu dans la nature (…)







DEMBA KONTE – NOUVEL HORIZON