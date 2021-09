Assises Nationales de la Refondation: La CMA, la Plateforme et les mouvement de l’inclusivité adhèrent au processus - abamako.com

Publié le vendredi 17 septembre 2021 | Nouvel Horizon

Rencontre PM-Mouvements signataires de l`Accord d`Alger

Bamako, le 15 septembre 2021. Le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga, a reçu à la Primature, des membres des mouvements signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation (Coordination des mouvements de l’Azawad-CMA et Plateforme) pour leur exposer la vision du gouvernement pour la réussite de la Transition. Tweet

En droite ligne des rencontres entreprises avec les forces vives de la Nation, le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga a rencontré, le mercredi 15 septembre 2021, la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA), la Plateforme des Mouvements du 14 juin 2014 d’Alger et la Coordination des Mouvements de l’Inclusivité.



Si le Directoire du Cadre d’Echange des Partis et Regroupements des partis politiques pour une Transition réussie au Mali a officiellement précisé qu’il n’est pas partant pour les Assises Nationales de la Refondation, la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA), la Plateforme des Mouvements du 14 juin 2014 d’Alger et la Coordination des Mouvements de l’Inclusivité adhèrent à l’initiative du Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga.



Il faut noter qu’il ressort des données que la finalité des Assises Nationales de la Refondation est de (…)





TOUGOUNA A. TRAORE – NOUVEL HORIZON