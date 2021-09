Mali: l’ancien ministre Mahamadou Camara incarcéré - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali: l’ancien ministre Mahamadou Camara incarcéré Publié le vendredi 24 septembre 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Mali: l’ancien ministre Mahamadou Camara incarcéré

Tweet

Ancien ministre du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, Mahamadou Camara est poursuivi dans le cadre de deux affaires, celle de l’achat d’un avion présidentiel et celle des contrats d’équipements militaires. Son inculpation et son incarcération font suite à celles, fin août, de deux autres ministres.



La chambre d’instruction a donc suivi le réquisitoire du procureur général de la Cour suprême. Si Mamadou Timbo refuse de s’exprimer, en raison du secret de l’instruction, plusieurs sources judiciaires confirment à RFI l’inculpation et l’incarcération de Mahamadou Camara. Il est aujourd’hui inculpé selon une source proche du dossier pour « favoritisme, faux en écriture, usage de faux et complicité d’atteinte aux biens publics par usage de faux », rapporte notre correspondant à Bamako, Serge Daniel. Selon la même source, « il y a des éléments nouveaux dans le dossier »