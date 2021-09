Afrobasket féminin: les Nigérianes enchaînent un troisième sacre face aux Maliennes - abamako.com

Afrobasket féminin: les Nigérianes enchaînent un troisième sacre face aux Maliennes Publié le lundi 27 septembre 2021 | RFI

Afrobasket féminin: les Nigérianes enchaînent un troisième sacre face aux Maliennes

Championnes d'Afrique en 2017 et en 2019, les D'Tigress font la passe de trois. En finale de l'édition 2021 de l'Afrobasket féminin, le Nigeria a pris le dessus sur le Mali (70-59), dimanche 26 septembre. Jamais inquiétées, les joueuses d'Otis Hughley Junior assoient un peu plus leur domination sur le basket africain.



Décevantes lors des Jeux olympiques de Tokyo, où elles ont perdu leurs trois rencontres et ont terminé à la 11e et avant-dernière place, les Nigérianes ont encore la main sur le continent africain. Invaincues depuis la demi-finale de l'Afrobasket 2015 face au Cameroun, elles n'ont pas laissé passer l'occasion de soulever le trophée continental pour la cinquième fois de leur histoire. Dimanche, les Maliennes n'ont pas réussi à briser cette hégémonie (70-59).



D'entrée de jeu, dans le palais polyvalent des sports de Yaoundé, au Cameroun, le Nigeria a pris les commandes avec un tir à trois points réussi par Victoria Macaulay. Un premier fait de jeu qui a illustré une différence flagrante entre les championnes d'Afrique en titre et les outsiders : la réussite aux tirs à trois points. Les Nigérianes ont converti 7 de leurs 17 tentatives – dont un 100% de réussite pour Macaulay, en trois tirs – alors que les Maliennes ont shooté à 22 reprises pour... seulement deux paniers rentrés, par Nassira Traoré (1 sur 3) et Assetou Traoré (1 sur 6).