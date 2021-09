Choguel Maïga: face au retrait de Barkhane, «nous avons l’obligation de chercher des solutions» - abamako.com

Choguel Maïga: face au retrait de Barkhane, «nous avons l'obligation de chercher des solutions» Publié le lundi 27 septembre 2021 | RFI

Le Premier ministre, Choguel Maïga rencontre les ambassadeurs

Bamako le 9 septembre 2021. Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a échangé, ce jeudi, avec les membre du Corps diplomatique accrédité au Mali au Centre international de conférence de Bamako (CICB) Tweet

Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir au mois de mai dernier, le Premier ministre malien s’exprime sur RFI et France 24. Choguel Maïga envisage que les élections prévues en février prochain au Mali soient reportées de quelques mois.



Le Premier ministre s’exprime aussi sur l’éventuelle arrivée au Mali du groupe de mercenaires russes Wagner. À l’issue de l’Assemblée générale des Nations unies, il répond aux questions de RFI et France 24.



Carrie Nooten pour RFI : Samedi à l’ONU, vous avez dit avoir conscience des délais impartis de la transition et de vos engagements internationaux. Est-ce à dire que la présidentielle et les législatives auront lieu en février 2022 ?



Choguel Maïga : Le gouvernement s’attache à respecter ses engagements, mais ce respect s’accompagne de réalisme parce qu’en politique, il faut être réaliste. Ces délais ont été fixés une première fois à partir des positions de principe de la Cédéao [Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest]. Un premier gouvernement avait annoncé un chronogramme, mais auquel peu de Maliens croyaient en vérité. Lorsque ce chronogramme a été annoncé en avril dernier pour le référendum en octobre, il y a peu de Maliens qui y croyaient.



Ce que nous avons expliqué à nos partenaires de la Cédéao, c’est que nous allons procéder de la manière inverse cette fois-ci. Nous allons identifier les actions, les opérations pratiques à mener jusqu’aux élections.