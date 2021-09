Les propos offensifs du Premier ministre malien Choguel Maïga provoquent de vives réactions - abamako.com

Les propos offensifs du Premier ministre malien Choguel Maïga provoquent de vives réactions Publié le lundi 27 septembre 2021 | RFI

© aBamako.com par MS

Le Premier ministre, Choguel Maïga rencontre les ambassadeurs

Bamako le 9 septembre 2021. Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a échangé, ce jeudi, avec les membre du Corps diplomatique accrédité au Mali au Centre international de conférence de Bamako (CICB) Tweet

Dans un entretien à RFI ce lundi 27 septembre, le Premier ministre malien accuse la France d'avoir lâché son pays en plein vol et évoque ouvertement un report des élections censées marquer le retour à la démocratie. Ses propos ne sont pas bien passés auprès de certains membres des classes politiques françaises et maliennes.



Sur ce plan politique, Choguel Maïga dévoile avec calme sa logique. À cause des préalables, la date des élections présidentielle et législatives fixée à fin février 2022 – à laquelle s'était engagé le gouvernement de transition, notamment auprès de la Cédéao – n’est pas tenable. Les prochaines assises nationales de la refondation vont très probablement fixer de nouvelles dates.