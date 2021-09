La problématique de l’énergie en passe de devenir un mauvais souvenir à Bamako: 4 nouveaux groupes électrogènes pour la centrale thermique de Sirakoro - abamako.com

La problématique de l'énergie en passe de devenir un mauvais souvenir à Bamako: 4 nouveaux groupes électrogènes pour la centrale thermique de Sirakoro Publié le mardi 28 septembre 2021 | Nouvel Horizon

Bamako, le 23 septembre 2021: Le Ministre des Mines, de l`Energie et de l`Eau, Lamine Seydou TRAORE, a réceptionné 4 groupes électrogènes sur le site de construction de la Centrale thermique au fioul à Sirkoro

les autorités en charge de la Transition sont sur plusieurs chantiers. Si certains marchent à grands pas pour le soulagement des souffrances des communautés, d’autres sont au point mort. Depuis un certain temps, la révolution énergétique connait de grandes avancées. L’acquisition de 04 nouveaux groupes électrogènes pour la Centrale Thermique de Sirakoro constitue une preuve tangible.





Il ressort des constats que depuis sa nomination dans le Gouvernement de Transition, le ministre des Mines, de L’Énergie et de l’Eau, M. Lamine Seydou Traoré accorde une importance particulière à tout ce qui concerne l’allègement des souffrances des communautés en ce qui concerne l’accès à l’énergie.



Le ministre M. Lamine Seydou Traoré travaille conformément aux instructions données par le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goïta et le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga à l’ensemble des membres du (…)



TOUGOUNA A. TRAORE



Source: NOUVEL HORIZON