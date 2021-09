Le commandant D’AFRICOM Stephen Townsen « jette la pierre dans la marre »: « Le meilleur moyen de faire progresser la sécurité et la prospérité du Mali est de revenir à un gouvernement démocratique dirigé par des civils… » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le commandant D’AFRICOM Stephen Townsen « jette la pierre dans la marre »: « Le meilleur moyen de faire progresser la sécurité et la prospérité du Mali est de revenir à un gouvernement démocratique dirigé par des civils… » Publié le mercredi 29 septembre 2021 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Le général David M. Rodriguez, chef du commandement militaire américain pour l`Afrique (USAFRICOM)

Tweet

Si les autorités en charge de la Transition sont en train de chercher les voies et moyens afin que la Transition soit prorogée de quelques mois, les partenaires ne voient pas les choses sous cet angle. Ceux-ci ne songent qu’à l’organisation des élections afin de repartir sur de nouvelles bases avec les autorités légitimes qui seront issues des urnes. Le Commandant d’Africom Stephen Townsend n’a pas dérogé à cette règle.



Il ressort clairement des données que le Général de l’Armée Américaine, Stephen Townsend, Commandant du US Africa Command (AFRICOM) était à Bamako, le 23 septembre 2021. À cette occasion le Commandant d’Africom Stephen Townsend a rencontré l’Ambassadeur des États-Unis au Mali, Mr Dennis B Hankins, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta et le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara.



Selon les données, les échanges entre le (…)





TOUGOUNA A. TRAORE – NOUVEL HORIZON