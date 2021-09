Le Premier ministre Choguel Maïga accueilli triomphalement à son retour de New York - abamako.com

Le Premier ministre Choguel Maïga accueilli triomphalement à son retour de New York Publié le mercredi 29 septembre 2021 | RFI

© RFI par DR

Le Premier ministre de transition malien, Choguel Maïga, à New York

De retour de New York, où il participait à l’Assemblée générale de l’ONU, le Premier ministre de transition Choguel Maïga a été accueilli par des centaines de personnes à l’aéroport de Bamako.



La population est venue en nombre afficher son soutien au discours prononcé par le Premier ministre malien lors de l’Assemblée générale des Nations unies. Choguel Maïga y dénonçait « l’abandon en plein vol de la France » concernant la reconfiguration de la force Barkhane pour justifier les pourparlers du pays avec l’entreprise russe Wagner.



Le Premier ministre a ainsi reçu un accueil triomphal. C’est au son des vuvuzelas et des klaxons de motos que le convoi de Choguel Maïga a traversé une foule compacte. « Tout le peuple malien, aujourd’hui, est ravi cet après-midi. Nous nous réjouissons que notre problème réel soit étalé et qu’ensemble les gens puissent penser, réfléchir pour que le Mali sorte de cette situation », lance un homme venu accueillir le Premier ministre.