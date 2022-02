L’ambassadeur Joël Meyer déclaré persona non grata au Mali : L’Association Gao-Lama Borey se réjouit de cette décision du Gouvernement. - abamako.com

L'ambassadeur Joël Meyer déclaré persona non grata au Mali : L'Association Gao-Lama Borey se réjouit de cette décision du Gouvernement. Publié le lundi 31 janvier 2022

Joël Meyer l’ambassadeur de France,

Les réactions n’ont pas tardé à jaillir suite à l’ultimatum de 72 heures donné par le Gouvernement malien à l’ambassadeur de France à Bamako, Joël Meyer, pour quitter le Mali.Dans un communiqué rendu public dans la foulée de la décision gouvernementale, l'Association Gao-Lama Borey, a manifesté toute son approbation et son soutien aux décideurs de notre pays. Ici l’intégralité du communiqué.





Communiqué de presse N°03



L'Association Gao-Lama Borey félicite chaleureusement les plus Hautes Autorités de la transition malienne pour la décision justifiée et patriotique, à la suite des propos hostiles et outrageux tenus récemment par le Ministre français de l'Europe et des affaires étrangères à l'égard du Mali.



Soyez en rassurés, que vous avez bien lu et adopté la volonté et la posture que le peuple malien digne et fier de son histoire et de sa culture a toujours souhaité vous voir imprimer à la gouvernance de notre chère patrie, le Mali.



Le gouvernement malien a été plus que patient, conciliant et responsable depuis les invectives de Emmanuel Macron, de Florence Parly et Jean-Yves Le Drian qui ont outrepassé leurs prérogatives de responsables de pays ami. Pourtant, bien avant 2013, les Maliens avertis avaient compris le jeu trouble de la politique des autorités françaises au Mali. Cependant, le Mali est resté loyal à la France en espérant garder les relations d’amitié et fraternités de nos deux peuples. Hélas, c’était mal connaitre le dessein machiavélique des dirigeants français.



Nous sommes convaincus qu’en prenant une telle décision, vous avez anticipé sur les conséquences pour nos compatriotes vivants en France et pour le Mali, en prenant toutes les dispositions même en cas d’agression.



L’association est fière des plus Hautes Autorités de la transition et leur réitère son soutien inconditionnel et indéfectible quelque soit l’issu de leurs décisions.



L’association Gao Lama Borey lance un appel pressant au peuple malien, à se mobiliser massivement pour former une haie d’honneur, dans la cohésion et dans la sincérité, afin de soutenir et défendre nos Patriotes Autorités de transition et notre cher pays, un et indivisible.



Bamako le 31 janvier 2022