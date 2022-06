Le Mali décrète la durée de la transition à 24 mois : La CEDEAO regrette cette décision - abamako.com

Le Mali décrète la durée de la transition à 24 mois : La CEDEAO regrette cette décision Publié le jeudi 9 juin 2022

© Présidence de CI par DR

Cérémonie d`ouverture du Sommet extraordinaire de la CEDEAO à Accra

La cérémonie d`ouverture du Sommet extraordinaire de la CEDEAO en présence du Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, ce samedi 04 juin 2022, à Accra. Tweet

Les Autorités de la Transition du Mali viennent de prendre un décret pour proroger la transition à 24 mois. C’est le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte- parole du Gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga qui a lu la teneur de ce décret présidentiel, à l’ORTM, dans le journal télévisé de 20h du lundi dernier.



“La durée de la transition est fixée à 24 mois pour compter de 26 Mars 2022, conformément à l’article 22 de l’article de la loi n° 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la transition” a t-il lu.



selon le ministre Abdoulaye Maïga, la prise de ce décret a un double sens. Ce décret permet de donner une base juridique à la transition d’une part et d’autre part lui donner une base politique.



Ce décret de prorogation officielle de la transition intervient au lendemain du Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat de la CEDEAO sur le Mali dont les résolutions sont reportées au 3 juillet prochain.



Le décret n° 2022- 0335 / PT-RM du 6 Juin 2022 vient ainsi de situer les Maliens sur l’avenir de la transition. Il reste aux autorités de la transition de dresser un chronogramme pour les élections.



Un peu plus tard, à travers un communiqué en date du mardi 7 Juin, la CEDEAO se dit prend acte de la signature, le lundi 6 juin 2022, par les Autorités maliennes, d’un décret prolongeant de 24 mois la période de la transition dans le pays.



Selon le communiqué, la CEDEAO regrette que cette décision ait été prise à un moment où les négociations se déroulent encore, en vue de parvenir à un consensus.



Le Médiateur de la CEDEAO, selon le communiqué, poursuivra les échanges avec les Autorités du Mali, en vue de parvenir à un chronogramme mutuellement acceptable de transition, permettant d’assurer un soutien de la CEDEOA.



Seydou Diamoutené