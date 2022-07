Le Chérif de Nioro à la visite du président de la Transition :’’Le Mali tombait dans un puit, mais avant qu’il n’atteigne les profondeurs, Assimi et ses collaborateurs sont venus au secours...’’ - abamako.com

Le colonel Assimi Goïta, après le lancement du Plan national de réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, édition 2022, dans la ville de Nioro, a été reçu par le Chérif Mohamed Ould Cheickné Ahamada HAMAOULAH de Nioro. Le Chérif de Nioro s'est exprimé devant le président de la Transition en lui réitérant son soutien.

''Le Mali tombait dans un puit, mais avant qu'il n'atteigne les profondeurs, Assimi et ses collaborateurs sont venus au secours. Voilà pourquoi je leur apporte mon soutien'', a-t-il déclaré.

Prenant la parole à son tour, le président de la Transition a appelé à l'union sacrée autour du Mali tout en se réjouissant d'être avec la population de Nioro pour le lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle 2022.

Ce déplacement du président de la Transition à l'intérieur du pays, faut-il le souligner, est la deuxième du genre après celui de Koutiala.



