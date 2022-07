Tabaski 2022 : le marché à bétail bien fourni, mais les prix des moutons très peu abordables. - abamako.com

Tabaski 2022 : le marché à bétail bien fourni, mais les prix des moutons très peu abordables. Publié le mercredi 6 juillet 2022

Prière de la Tabaski à la grande mosquée de Bamako

A quelques jours de la fête de Tabaski, les différents marchés à bétails de Bamako sont bien fournis, mais les prix des moutons ne sont pas à la portée du citoyen moyen. Les prix varient entre 75.000 francs Cfa et 450.000 francs CFA.



Cheick Diaby, un habitant de Kalaban Coura, a eu son mouton à 125 mille francs CFA au marché à bétail de Faladié. « J’ai pu avoir un mouton, mais cela n’a pas été facile. J’ai fait plus de 30 minutes de négociations, car les vendeurs voulaient 150 mille Francs », a-t-il affirmé.



Au point de vente Niamana, le constat est le même. Les prix des moutons varient de 70 mille à 600 mille francs CFA. Le marché est quant même bien fourni en bétails.



Plusieurs clients font le tour de tous les points de vente sans trouver un mouton de leur choix à un prix accessible. Les gens sont unanimes que les moutons coûtent très chers cette année.



Les vendeurs des moutons justifient les prix élevés des bêtes par la hausse du prix des aliments du bétail au Mali. Ils parlent également du coût d’acquisition des bêtes et surtout du transport qui a connu une légère hausse ces derniers temps en raison de la hausse du prix du litre de carburant.



Dans les points de vente des bétails à Bamako, l’affluence est timide. Cela est non seulement dû aux prix des bêtes mais également à la conjoncture actuelle.



