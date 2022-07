Levée des sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA contre le Mali: la BCEAO met fin aux restrictions concernant les transferts et les opérations - abamako.com

Levée des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali: la BCEAO met fin aux restrictions concernant les transferts et les opérations Publié le mardi 12 juillet 2022 | aBamako.com

Après la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO vient de mettre en œuvre la décision relative à la levée des sanctions économiques et financières à l’encontre à travers une lettre signée du Directeur de l'agence principal, Jacques Gneibin Ningou HLYH, et dont la teneur suit:



''Nous avons l'honneur de vous informer de la mise en œuvre de la décision relative à la levée des sanctions économiques et financières prises à l’encontre du Mali par les instances communautaires. A cet égard les restrictions concernant les transferts et les opérations traitées dans STAR Uemoa SICA-UEMOA et SAGETIL-UMOA ont été levées''.



Pour rappel, les chefs d'Etat de la CEDEAO et de l'UEMOA ont prononcé la levée les sanctions économiques et financières contre le Mali lors du dernier Sommet tenu à Accra le 3 juillet 2022.



Msingaré