Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara, a reçu, lundi 11 juillet, dans la salle de conférence de son département, son homologue Ougandais, Vincent Bamulangaki Ssempijja. Au cours de cette rencontre, le ministre Sadio Camara a mis un accent particulier sur la nature changeante de l’environnement sécuritaire mondial, avec l’augmentation des menaces complexes, qui obligent les pays à travailler ensemble pour renforcer leurs capacités respectives.











De son côté, le ministre Ougandais de la Défense, Vincent Bamulangaki Ssempijja, a remercié son homologue pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité accordés à sa délégation. Il a précisé que cette visite faisait suite à un engagement antérieur entre le gouvernement de la République du Mali et celui de la République sœur d’Ouganda. Avant de réitérer l’engagement du gouvernement Ougandais à fournir des opportunités de formation aux Forces Armées Maliennes dans différents domaines et a souhaité la signature prochaine d’un accord bilatéral de coopération militaire entre les deux pays.



Source : L’INDEPENDANT