Médecine du sport au Mali : À la découverte du Centre Lassana Traoré

Le Mali dispose désormais d’une structure en charge exclusive de la santé des sportifs du pays. Il s’agit du Centre de médecine du sport Lassana Traoré inauguré le mardi 12 juillet 2022 par le premier ministre Choguel Kokalla MAIGA.



Le joyau est l'un des rares centres, en termes de génie civil en Afrique de l'Ouest. Bâti sur une superficie de 9.777 m², le Centre de médecine du sport Lassana Traoré Ambiance est construit sur 3 niveaux. Il comprend 55 salles et bureaux, 4 grandes salles, 2 magasins, 1 ascenseur et une loge-gardien. Le centre a coûté 1,8 milliard de Fcfa sur les exercices budgétaires 2012, 2013 et 2014 avec des travaux de réaménagement des voies d'accès d’un montant de 59 millions de Fcfa.



Le Centre de médecine du sport Lassana Traoré «Ambiance» est organisé en six blocs : un bloc de consultation, un bloc d'imagerie, un bloc de kinésithérapie, un bloc de laboratoire, un bloc opératoire et un bloc d'hospitalisation. Quatre blocs sont fonctionnels, il s'agit du bloc de consultation, du bloc d'imagerie, du bloc de kinésithérapie et du bloc de laboratoire. Selon le ministre Mossa Ag Attaher, les deux autres blocs opératoire et d'hospitalisation seront fonctionnels dans un avenir proche.



«D'ici la fin de l'année, le centre sera doté de l'IRM 3 TESLA, la dernière génération de l'imagerie à résonnance magnétique et du scanner 128 barrettes qui permettront de faire tous les diagnostics, a-t-il assuré. Les équipements déjà reçus en 2022 sur financement du budget national, se chiffrent à plus de 448 millions de Fcfa et atteindront 2,6 milliards de Fcfa avec les marchés en cours d'engagement sur les exercices budgétaires 2022-2023», a précisé le ministre en charge de la Jeunesse et des Sports.