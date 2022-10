Culture et VBG : ’’les blessures de l’Art’’ un ouvrage contre les violences verbales, la stigmatisation les injures dans les chansons et les récits - abamako.com

Culture et VBG : ''les blessures de l'Art'' un ouvrage contre les violences verbales, la stigmatisation les injures dans les chansons et les récits
Publié le jeudi 6 octobre 2022

© Autre presse par DR

La présentation du livre `` les blessures de l`Art`` de l`écrivaine Cissé Oumar Ahmar Traoré

Le Mali connait, depuis 2012, un regrain de violences marquées par le feminicide, les viols et les brimades. Ce contexte a inspiré l'écrivaine Cissé Oumar Ahmar Traoré, qui a écrit une oeuvre intitulée '' les blessures de l'Art''.



La présentation de ce livre a eu lieu, ce jeudi 06 octobre 2022, au Musée national, sous la présidence de la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, en présence du Directeur adjoint de l'Union Européenne.



Ce livre volumineux traite les violences verbales et basées sur le genre, les injures, la stigmatisation, ainsi que les attaques contre la femme dans les chansons. Il est écrit en français et en Bambaras. Selon l'auteur, l'idée d'écrire ce livre a été motivée par les histoires d'une femme abattue en 2018 suite à une altercation avec son mari, d'une femme poignardée 45 fois en 2015 et d'une jeune femme étranglée dans son bureau en 2017. '' Ce livre met en lumière les aspects de la banalisation et l'acceptation de la violence basée sur le genre '', a indiqué le Directeur adjoint de l'Union Européenne.



Dans son intervention, le représentant du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Sayon Doumbia, a annoncé l'achat et la distribution de 100 exemplaires du livre avant de réaffirmer l'accompagnement de son département à l'auteur.



Quand au ministre de l'Artisanat, de la Culture de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, il a salué le caractère scientifique du livre.



M.S