L'ancien candidat du parti Yelema (Changement) aux législatives dernier à Niafunké, Sékou Hamadoun Aldianabangoua, a démissionné de ce parti. Il justifie cette démission par des raisons personnelles. Ci-desous sa lettre de démission dont aBamako a eu copie.



Lettre de démission

Monsieur le Président du parti Yelema



J'ai le profond regret de vous notifier par la présente ma démission au sein du parti Yelema ( changement) à compter de ce jour



En effet, cette décision est motivée par des raisons personnelles

Cette décision témoigne de ma vision politique et de ma sincérité dans une lutte que nous avons mené ensemble au long de ces dernières années



Je mesure l'ampleur de ma décision et en assume toute la responsabilité

J'ai pleinement conscience du fait que cette décision est de nature à peiner beaucoup de nos jeunes sympathisants du parti Yelema, je présente mes excuses sincères à toutes et à tous et les informer de mon souhait de conserver nos liens de franche camaraderie et d'amitié qui j'en suis sûr nous emmènerons à collaborer dans la poursuite de notre lutte pour un Mali meilleur au bénéfice de tous.

J'adresse mes sincères remerciements à tous les militants et leurs témoignages de ma grande camaraderie et de franche amitié

Veuillez croire Monsieur le Président l'expression de mes considérations militantes

Que dieu bénisse le Mali



Sekou Hamadoun Aldianabangou



