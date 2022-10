Session d’octobre du CNT : L’agenda très chargé du Colonel Malick Diaw - abamako.com

La session ordinaire d’octobre 2022 du Conseil National de Transition s’est ouverte, le lundi 03 octobre 2022, sous la présidence du Colonel Malick N’Diaw, en présence de son homologue président du Conseil national de Transition de la Guinée. Outre le projet de la loi de finance 2023, plusieurs reformes sont à l’ordre du jour de cette session.



Cette session deuxième session ordinaire de l’année 2022 sera très remplie pour nos Conseillers CNT. Elle sera marquée par le vote du budget de l’Etat, qui est un moyen privilégié pour le parlement de contrôler les recettes de l’Etat à travers un système d’imposition des citoyens.



Pour cela, le président du CNT a exhorté ses collègues à faire en sorte que le vote du budget 2023 soit une occasion de travailler avec le Gouvernement pour une protection des fonds publics, dans le contexte actuel du Mali-kura, qui exige plus de transparence dans la gouvernance. En plus du vote du budget d’Etat, les conseillers auront à se pencher, entre autres, sur le projet de loi de finances rectificative du budget 2022, de la loi de règlement du budget d’Etat 2018. Ils travailleront sur le projet de loi fixant les règles générales relatives à la réparation des préjudices causés par les violations graves des droits de l’Homme.



Le Col Malick Diaw a par ailleurs informé ses membres que des projets de loi portant respectivement création de la Direction de la Justice militaire, de la Direction centrale du Service de santé des Armées, de la Direction générale des Douanes et de la Société de recherche et d’exploitation des ressources minérales du Mali seront votés. Et de mentionner aussi le projet de loi relatif à la modification du Statut des fonctionnaires des Collectivités territoriales.



Le président du CNT a aussi profité de cette session pour annoncer l’examen du rapport de contrôle de l’exécution du budget du CNT, au titre du 4ème trimestre 2021, élaboré par la commission de contrôle. La modification du Règlement Intérieur du CNT, cela, pour prendre en compte la nouvelle situation dans la configuration et le fonctionnement des organes du CNT. « Ça serait également l’occasion, au cours de cet exercice, d’améliorer certaines procédures et de corriger les insuffisances relevées lors de nos précédent travaux parlementaires.



A cet effet, je mettrai en place, au moment opportun, une commission ad hoc pour mener à bien cette activité. Il est entendu que ce volet législatif sera couplé à diverses activités de contrôle de l’action gouvernementale à des visites de terrain des 14 commissions générales ainsi qu’à des sessions de renforcement des capacités qui seront également à l’ordre du jour de nos travaux » a-t-il précisé.



Comme on le voit, cette session parlementaire sera sans répit pour le président du parlement de transition, qui sera très sollicité tant dans les travaux en commissions, en plénière que sur le terrain de la diplomatie parlementaire. Un agenda donc très chargé pour cet officier patriote que l’on dit doté d’énormes capacités de travail.



Abréhima GNISSAMA