Le colonel Malick Diaw, vice-président du CNSP, arrive au ministère de la Défense malien pour une rencontre avec les partis de la majorité, le 20 août 2020.

Le président du Conseil national de Transition, le Colonel Malick Diaw, est arrivé ce mercredi à Lomé, où il a été reçu par la présidente de l'Assemblée nationale.



Dans la capitale togolais, le colonel Malick Diaw participera durant deux jours à la conférence des parlementaires sur l'engagement des jeunes dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. ''Nous remercions les autorités togolaises, à commencer par le Faure Gnassingbé et l'honorable présidente de l'Assemblée togolaise qui nous ont invité afin de participer à cette conférence parlementaire sur l'engagement des jeunes contre le terrorisme et l'extrémisme violent.



Donc, nous sommes venus répondre à cette invitation de la présidente de l'Assemblée pour relever les défis sécuritaires'', a indiqué le colonel Malick Diaw.



Il faut rappeler que depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, le Togo et le Mali entretiennent des relations de bon voisinage.



