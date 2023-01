Montée en puissance de l’Armée : le Mali reçoit de nouveaux avions de chasse de type Sukhoi 25 et des hélicoptères 1 SU-25/9 L-39/2 MI-8 - abamako.com

A la veille de la commémoration de la fête de l’armée malienne, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, le Colonel Assimi Goïta a remis les clés de plusieurs nouveaux aéronefs ce jeudi 19 janvier 2023 à l’aéroport international Modibo Kéita de Bamako aux forces armées.



Ces nouveaux équipements, de conception russe, sont composés d’avions de Chasse et d’appui-feu de type Sukhoi 25. d’avions d’attaques et d’entrainement avancé de pilotes, des hélicoptères de manœuvre de type Mi-8, dAlbatros L-39.



Ces hélicoptères Mi-8 permettront aux forces armées d’effectuer les missions de transport de troupe et de matériels, de projection de groupes d’assaut, de recherche, de sauvetage et de combat.



M.S